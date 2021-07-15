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≡ Скудный паек горячего лета
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41952
Скудный паек горячего лета
Отправлено: 15.07.21 - 08:43
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Ситуация с обеспечением предстоящей зимовки скота складывается тревожно для всех: и для крупных хозяйств, и для небольших КХ, и для личных подворий. Из-за жары выгорели сенокосы. То, что удается заготовить сегодня, мало подходит для нормального рациона сельскохозяйственных животных.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
477
Re: Скудный паек горячего лета
Отправлено: 15.07.21 - 08:43
#1
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Цитата:
Впрочем, ситуацию еще могут поправить дожди, животноводы надеются на возможный второй укос в августе - начале сентября.

Источник:

Будет второй укос,все поправится :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8664
Re: Скудный паек горячего лета
Отправлено: 15.07.21 - 13:03
#2
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Цитата:
Естественным следствием проблем с кормами станет сброс поголовья сельскохозяйственных животных, восстановить которое будет очень сложно

Сложилась парадоксальная ситуация
В следствии удорожания кормов
Фермеры будут резать скот чтобы его не содержать
Мяса будет на рынке этой осенью валом
В следствии чего по закону рынка оно должно быть очень дешёвым
Но нет
Фермерам не выгодно
Они уже сейчас начинают сбывать мясо на экспорт чтобы там продать подороже
Чтобы на следующий год закупить новый скот
Таким образом к осени как и прогнозируют аналитики (либо подстрекатели) мясо у нас подорожает не потомучто корм дорогой а потомучто хорошее мясо просто сейчас уже вывезут
А у нас оставят супнаборы
В итоге получается что государство когда субсидирует и пропихивает везде местного производителя (явно лоббируя интересы сельхоз олигархов) чтобы поддерживать его на плаву, делает только себе хуже
Искусственно создав себе монополию в лице местного фермера
Получается что теперь фермер может уводить мясо на экспорт (потомучто это выгодно ему и плевать на местный рынок) и государство не может ему в этом перечить а вот на местный рынок ни под каким предлогом не пускают фермеров из той же России
Иначе получится что Россия нас завалит химозным,не качественным но дешёвым мясом
И местный фермер сдуется
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
645
Скудный паек горячего лета
Отправлено: 16.07.21 - 13:25
#3
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Мне наоборот хорошо было, на велосипеде ездить. Когда мокро, не поездишь. А им не очень.
Ну все поля сеют, а сено растет возле дорог, леса. Поэтому и мало сена. А то что возле поселков, там летом пасут скот.

[Исправлено: arman_kst, 16.07.2021 - 13:30]
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