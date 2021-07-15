Цитата:
Естественным следствием проблем с кормами станет сброс поголовья сельскохозяйственных животных, восстановить которое будет очень сложно
Сложилась парадоксальная ситуация
В следствии удорожания кормов
Фермеры будут резать скот чтобы его не содержать
Мяса будет на рынке этой осенью валом
В следствии чего по закону рынка оно должно быть очень дешёвым
Но нет
Фермерам не выгодно
Они уже сейчас начинают сбывать мясо на экспорт чтобы там продать подороже
Чтобы на следующий год закупить новый скот
Таким образом к осени как и прогнозируют аналитики (либо подстрекатели) мясо у нас подорожает не потомучто корм дорогой а потомучто хорошее мясо просто сейчас уже вывезут
А у нас оставят супнаборы
В итоге получается что государство когда субсидирует и пропихивает везде местного производителя (явно лоббируя интересы сельхоз олигархов) чтобы поддерживать его на плаву, делает только себе хуже
Искусственно создав себе монополию в лице местного фермера
Получается что теперь фермер может уводить мясо на экспорт (потомучто это выгодно ему и плевать на местный рынок) и государство не может ему в этом перечить а вот на местный рынок ни под каким предлогом не пускают фермеров из той же России
Иначе получится что Россия нас завалит химозным,не качественным но дешёвым мясом
И местный фермер сдуется