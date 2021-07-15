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Естественным следствием проблем с кормами станет сброс поголовья сельскохозяйственных животных, восстановить которое будет очень сложно

Цитата:Сложилась парадоксальная ситуацияВ следствии удорожания кормовФермеры будут резать скот чтобы его не содержатьМяса будет на рынке этой осенью валомВ следствии чего по закону рынка оно должно быть очень дешёвымНо нетФермерам не выгодноОни уже сейчас начинают сбывать мясо на экспорт чтобы там продать подорожеЧтобы на следующий год закупить новый скотТаким образом к осени как и прогнозируют аналитики (либо подстрекатели) мясо у нас подорожает не потомучто корм дорогой а потомучто хорошее мясо просто сейчас уже вывезутА у нас оставят супнаборыВ итоге получается что государство когда субсидирует и пропихивает везде местного производителя (явно лоббируя интересы сельхоз олигархов) чтобы поддерживать его на плаву, делает только себе хужеИскусственно создав себе монополию в лице местного фермераПолучается что теперь фермер может уводить мясо на экспорт (потомучто это выгодно ему и плевать на местный рынок) и государство не может ему в этом перечить а вот на местный рынок ни под каким предлогом не пускают фермеров из той же РоссииИначе получится что Россия нас завалит химозным,не качественным но дешёвым мясомИ местный фермер сдуется