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≡ В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41952
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 21:27
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В Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer на поставку вакцин в Казахстан. В Минздраве заявили, что постоянной основе проводят переговоры с компанией Pfizer по оптимизации условий соглашений об основных условиях сделки.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2134
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 11:18
#30
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Цитата:
Mr_negotive:
Перевозку и хранение препарата BioNTech/Pfizer в течение двух недель можно осуществлять в обычных морозильных камерах. Ранее производители настаивали на специальном режиме - от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию

Непосредственно специалисты кто разрабатывал рассчитывали одно, а менеджеры Пфайзера для возможности не затруднительного распространения вакцины посчитали по другому :-)

Цитата:
Yorik:
Тут дело не в условиях хранения и транспортировки, суть глубже

Вполне возможно.
Вызывает озабоченность такая конфиденциальность.
Юля уже на сайте Богу поёт аллилуйя, ждет пфайзеровскую вакцину.

[Исправлено: Нурбанчик, 16.07.2021 - 11:20]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
638
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 11:36
#31
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Цитата:
Mr_negotive:
Deutsche Welle вроде не имеет отношения к "путивизору"

ТВ-это вторая древнейшая профессия ;-) Ни для кого не секрет,что путин на поднятие и поддержание своего имиджа тратит миллиарды.
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
977
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 11:46
#32
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Цитата:
Нурбанчик:
ждет пфайзеровскую вакцину

У него/неё цель не от ковида привиться, там глубже - нравятся побочные эффекты, которые видимо помогут определиться с гендерной принадлежностью (в виде увеличения бюста)...
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
977
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 11:51
#33
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Цитата:
Сабыр:
путин на поднятие и поддержание

Да-да! :-)
Этот хитрый Путин купил все западные СМИ, чтобы они пропагандировали то, что он занимается пропагандой, когда пропагандирует то, что западные СМИ занимаются пропагандой :lol:
Что ж за каша-то у вас в голове...
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2134
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 12:10
#34
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Цитата:
Mr_negotive:
А сколько там у них привито то? Достаточно, чтобы вакцинация влияла на темпы распространения заболевания? Или рекорды смертности как раз они бьют из-за того, что вакцинировано ничтожно мало людей?

Темп вакцинации оставляет желать лучшего, но постепенно увеличивается. Многие непривитые интересуются у привитых про реакцию организма. Для работодателей, которым необходимо в обязательном порядке привить сотрудников, установили окончательный срок - 15 августа, когда сотрудники должны быть привиты хотя бы первым компонентом двухкомпонетной вакцины.
У меня на работе в департаменте зарубежной логистики привито 100% сотрудников.
Также компания за свой счёт организовывает доставку вакцины и вакцинирование местных сотрудников (в обязательном порядке) зарубежных подразделений и членов их семей (добровольно). Моё казахстанское подразделение в Алма-Ате из местных сотрудников привито на 100% Спутником V, взрослые члены их семей где-то 70%.
Pfizer вакцинировали только местных сотрудников северо-американского подразделения и западно-европейского, по остальным зарубежным подразделениям местные сотрудники выбрали Спутник. Как-то так 8-)

[Исправлено: Нурбанчик, 16.07.2021 - 12:12]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
638
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 12:39
#35
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Цитата:
Yorik:
хитрый Путин купил все западные СМИ

Да не,он даже соловьёва с киселевым и прочими симоньянами не покупал :lol: Россия и так великая сверх держава :lol:
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M
* Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
131
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 12:39
#36
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Цитата:
Yorik:
Yorik

Что ж за каша-то у вас в голове.../

Это заговор мирового правительства, жидомассоны виноваты, хотят проредить ряды человечества - избавиться от слабых и больных, скинуть балласт. Поэтому прививаться надо американской вакциной, так как она надёжнее и эффективнее, потому что коронавируса нет и это миф, а под видом вакцинации вводят жидкий чип, чтобы установить тотальный контроль над человечеством))))))
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7588
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 13:04
#37
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Цитата:
Нурбанчик:
У меня на работе в департаменте зарубежной логистики привито 100% сотрудников.

Вчера разговаривал с дядькой из Минске, работающий пенсионер на оборонном предприятии. Переболел с женой еще зимой. Он очень удивился тому, что в Казахстане работающих заставляют вакцинироваться.
В Беларуси это ДОБРОВОЛЬНО: хочешь делай, хочешь - нет. Никто не угрожает отлучением от работы и штрафами.
Сказал, что в семье никто не прививался и не планируют, на работе таких тоже единицы.

И ведь люди живут, работают, медицина лечит, справляется... может секрет в одних руках управления страной и не чрезмерной жадности новоявленных "бендеров".
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
477
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 13:23
#38
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Цитата:
Mr_negotive:
Перевозку и хранение препарата BioNTech/Pfizer в течение двух недель можно осуществлять в обычных морозильных камерах. Ранее производители настаивали на специальном режиме - от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию.

Ранее настаивали,а треперь вдруг стало можно в обычных морозильниках.Пределали вакцину поди,какие молдцы.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2134
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 13:28
#39
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Цитата:
yudjin:
В Беларуси это ДОБРОВОЛЬНО: хочешь делай, хочешь - нет. Никто не угрожает отлучением от работы и штрафами.

Каждое государство само принимает решение как жить ему в период коронавирусной пандемии, конечно с учетом развития медицины в стране. Так же во многом на распространение коронавируса влияет мобильность граждан касаемо посещения зарубежных стран.
У Москвы выхода нет, если вообще не прививаться то же не выход из сложившейся ситуации, мобильность населения огромна, есть 4 аэропорта в которых имеются терминалы международных авиалиний, много людей летает за рубеж, много иностранцев, общественный транспорт работает без каких-либо ограничений.
В нашей организации много сотрудников кто часто находится в зарубежных командировках, не прививаться это риск для всех, так же что бы уменьшить возможность заражения сотрудников в зарубежных командировках, фирма в обязательном порядке привила местных сотрудников зарубежных представительств и на добровольной основе взрослых членов их семей.
Переболели коронавирусом у нас наверное 25-30% сотрудников, в основном это пришлось на время начиная с прошлой осени и до начала этой весны. Показатель антител у переболевших уже был не большой, поэтому и переболевших попросили привиться.
Посмотрим чем завершится этот год.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
477
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 13:36
#40
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Цитата:
Сабыр:
Ни для кого не секрет,что путин на поднятие и поддержание своего имиджа тратит миллиарды.

Это вам навальный рассказал?Вы случайно не знаете,сколько миллиардов тратит на себя луналикий вождь?Памятники при жизни небось из золота отлиты.Тут недавно зам лизоблюд,на открытии памятника,так искусно полировал пятую точку великому бенамуке,что имидж до небес вырос.
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M
* Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
131
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 14:27
#41
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Цитата:
Yorik:
Yorik

Этот хитрый Путин купил все западные СМИ/

Ну да, если учесть что такая огромная страна как Россия сама вообще ничего не может сделать и не на что вообще не способна - всё Путин, Путин, Путин :lol:
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