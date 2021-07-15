Отправлено: - 11:18

Mr_negotive:

Перевозку и хранение препарата BioNTech/Pfizer в течение двух недель можно осуществлять в обычных морозильных камерах. Ранее производители настаивали на специальном режиме - от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию

Yorik:

Тут дело не в условиях хранения и транспортировки, суть глубже

[Исправлено: Нурбанчик, 16.07.2021 - 11:20]

Цитата:Непосредственно специалисты кто разрабатывал рассчитывали одно, а менеджеры Пфайзера для возможности не затруднительного распространения вакцины посчитали по другомуЦитата:Вполне возможно.Вызывает озабоченность такая конфиденциальность.Юля уже на сайте Богу поёт аллилуйя, ждет пфайзеровскую вакцину.