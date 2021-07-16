Отправлено: - 13:14

drakon: А Сауле Ахметжанова, не виновата?...

[Исправлено: Серый волк, 16.07.2021 - 10:24]

Цитата:Не ну что вы! Конечно же нет!Это случайное совпадение!Просто гражданка Ахмеджанова наверное очень любит прогуливаться мимо ЦОНа.А тут какие-то люди просят помочь и подписи поставить.И так два раза, если верить этому добрейшему раздобрейшему суду.Ну думает чего бы не помочь добрым людям с подписями, Тем более, что помогать нужно людям, у самих недавно конфисковывали, брата акима на 13 лет строгача усиленного режима посадили.А сотрудники прокуратуры не хотят случаем узнать, источники доходов этой мадам, имеющей тесные родственные связи с чиновником-коррупционером осужденным на длительный тюремный срок усиленного режима с конфискацией имущества ?????Совсем не хотят обжаловать этот страннейший приговор, где судья наверное из самых добрейших чувств со слюнявчиком бегал вокруг подсудимых и кофе им носил?Совсем не хотят знать источник её доходов, на каким образом заработанные деньги она пачками квартиры скупает???