Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+25°C
  • 756 мм рт.ст.
  • 41% влажность
  • З, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Суд отнесся критически» - Приговор по делу о квартирных мошенниках вынесли в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41952
«Суд отнесся критически» - Приговор по делу о квартирных мошенниках вынесли в Костанае
Отправлено: 16.07.21 - 12:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трое жителей Костаная признаны виновными в том, что обманывали доверчивых продавцов квартир, обещали помочь с продажей жилья, но в итоге оставляли без крышей над головой, а деньги забирали себе. Приговор огласили в суде №2 Костаная 16 июля.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22201
Re: «Суд отнесся критически» - Приговор по делу о квартирных...
Отправлено: 16.07.21 - 12:41
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Сауле Ахметжанова, не виновата?... :-o
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11550
Re: «Суд отнесся критически» - Приговор по делу о квартирных...
Отправлено: 16.07.21 - 12:48
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
продал квартиру сестре экс-акима Костаная Сауле Ахметжановой всего за 4 млн тенге. Эти деньги Сейдахметов забрал себе, оставив Панфилец без средств и без жилья Источник:

В двух эпизодах упоминается эта талантливейшая семейка акима Костаная.

Она конечно не скупщица краденного и не подельница в этой банде.

А сколько всего недвижимости у представителей этой талантливой семьи акиматских работничков?
:-$
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11550
«Суд отнесся критически» - Приговор по делу о квартирных мошенниках вынесли в Костанае
Отправлено: 16.07.21 - 13:14
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: А Сауле Ахметжанова, не виновата?...
Не ну что вы! Конечно же нет!
Это случайное совпадение!
Просто гражданка Ахмеджанова наверное очень любит прогуливаться мимо ЦОНа.

А тут какие-то люди просят помочь и подписи поставить.
И так два раза, если верить этому добрейшему раздобрейшему суду.

Ну думает чего бы не помочь добрым людям с подписями, Тем более, что помогать нужно людям, у самих недавно конфисковывали, брата акима на 13 лет строгача усиленного режима посадили. :-)

А сотрудники прокуратуры не хотят случаем узнать, источники доходов этой мадам, имеющей тесные родственные связи с чиновником-коррупционером осужденным на длительный тюремный срок усиленного режима с конфискацией имущества ?????
Совсем не хотят обжаловать этот страннейший приговор, где судья наверное из самых добрейших чувств со слюнявчиком бегал вокруг подсудимых и кофе им носил?

Совсем не хотят знать источник её доходов, на каким образом заработанные деньги она пачками квартиры скупает??? :-o

[Исправлено: Серый волк, 16.07.2021 - 10:24]
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11550
Re: «Суд отнесся критически» - Приговор по делу о квартирных...
Отправлено: 16.07.21 - 13:20
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А никто не хочет узнать, живы ли все недавно продавшие квартиры этим мошенникам?
А то может быть некоторые пропадали сразу после продажи?

Не хотят ли компетентные органы выделить группу толковых сотрудников, чтоб проверить все странные продажи недвижимости и не пропадали ли бесследно продававшие в городе, или вдруг скоропостижно помирали аккуратно совпадая с продажей?
Профайл
С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
477
Re: «Суд отнесся критически» - Приговор по делу о квартирных...
Отправлено: 16.07.21 - 13:44
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Не хотят ли компетентные органы выделить группу толковых сотрудников

В начале уточните-есть ли таковые?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS