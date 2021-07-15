Отправлено: - 02:04

arman_kst:

Надо продать новые иномарки чиновников и купить пожарные машины. Чиновники могут ездить на автобусах, как раз следить за соблюдением масок и соц.дистанции. Или купить велосипед, или самокат и ездить.

Цитата:И в итоге придется продать все оставшиеся пожарные машины, чтоб господа чиновники могли организовать тендер на покупку себе любимым велосипедов и самокатов.