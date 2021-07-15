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≡ Жертвоприношения в режиме онлайн - Как будут отмечать Курбан айт во время пандемии?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41946
Жертвоприношения в режиме онлайн - Как будут отмечать Курбан айт во время пандемии?
Отправлено: 15.07.21 - 20:07
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Место для жертвоприношений во время празднования Курбан айта - на трассе М-36 (выезд из Костаная на Федоровку) - будет организовано при согласовании с местной властью и в соответствии с санитарными правилами.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8664
Re: Жертвоприношения в режиме онлайн - Как будут отмечать Курбан...
Отправлено: 15.07.21 - 20:07
#1
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Кликбейтный заголовок не соответствующий информации в самой заметке)
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
471
Re: Жертвоприношения в режиме онлайн - Как будут отмечать Курбан...
Отправлено: 16.07.21 - 08:32
#2
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Цитата:
овца - 70 000 тенге

Цена ,видимо с учетом того,что сотрудники мечети забьют и доставят мясо по адресу.
В заречном есть по 45,а в наримановке брали недавно ,хороший -35000.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2202
Re: Жертвоприношения в режиме онлайн - Как будут отмечать Курбан...
Отправлено: 16.07.21 - 09:20
#3
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Цитата:
Сергей kst:
овца - 70 000 тенге

да, цена овцы явно завышена. Если считать что в среднем с одной овцы выходит мяса 20 кило, то цена каждого килограмма - 3500 тенге. Таких цен на баранину нет. Максимум 2500 за кило. Неужели и в мечетях коррупция?
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