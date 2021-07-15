В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer

Отправлено: - 10:21

DW



////Прививочным турам" из Германии в Россию дан старт. С середины апреля в Москву организованными группами приезжают граждане Германии. Несмотря на то, что в настоящее время поездки иностранцев в Россию для вакцинации от коронавируса формально исключаются, фактически препятствий на этом пути нет. Первая публичная вакцинация иностранцев прошла в отеле в центре Москвы. Корреспондент DW сходил туда и пообщался с теми, кто приехал в РФ за тем, чтобы сделать прививку. В Москву за прививкой от ковида за 2300 евро Хайнс-Герд Пинкернель (Heinz-Gerd Pinkernell) вместе со своей женой Катей Хармс (Katja Harms) прилетел в Шереметьево 16 апреля, как и еще 50 граждан Германии. Там их встретили около десятка камер российских и немецких телеканалов. Супружеская пара юристов из Гамбурга прибыла в Москву с помощью германского филиала норвежской компании World Visitor. Они сами оплатили свой отель в российской столице и перелеты, а туроператор помог Пинкернеллю с оформлением визы и записью на прививку./