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В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41946
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 21:27
В Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer на поставку вакцин в Казахстан. В Минздраве заявили, что постоянной основе проводят переговоры с компанией Pfizer по оптимизации условий соглашений об основных условиях сделки.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 374
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 07:24
Ждём Pfizer! Право прививаться Спутником оставляем бункерному. Если бы Спутник действительно был эффективной вакциной, то Россия не била бы сейчас рекорды по смертности от COVID...В Уфе свыше 60% сотрудников компании «Фармстандарт-УфаВИТА», выпускающей вакцину «Спутник V», отказались делать прививки от коронавируса.Наверное сотрудники знают с какими нарушениями идёт изготовление этой мутной бурды.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 374
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 07:42
Анекдот в тему!
-не подскажите,это очередь от Смольного до Пулково куда?
-да в германию,милок, Pfizer-ом россияне желаю только вакцинироваться!
-вот проклятущие-все им не так!
Минздрав Германии отказался считать привитыми тех, кто вакцинировался «Спутником V»
-не подскажите,это очередь от Смольного до Пулково куда?
-да в германию,милок, Pfizer-ом россияне желаю только вакцинироваться!
-вот проклятущие-все им не так!
Минздрав Германии отказался считать привитыми тех, кто вакцинировался «Спутником V»
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 07:44
провод похоже восстановили в сломанный сарайчик. русофобия полшилась ведрами.видать за месяц накопилось немеренно.
никакого хайзера майзера не будет,
только в мечтах воспаленного мозга.
так и помрете ждамши..
у спутника самая высокая эффективность из вакцин, 97,3,а от тяжелых случаев 100 процентов.
[Исправлено: alex_60, 16.07.2021 - 07:46]
никакого хайзера майзера не будет,
только в мечтах воспаленного мозга.
так и помрете ждамши..
у спутника самая высокая эффективность из вакцин, 97,3,а от тяжелых случаев 100 процентов.
[Исправлено: alex_60, 16.07.2021 - 07:46]
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 07:50
даже немцы летают в Москву на вакцинацию спутником,прививочные туры под завязку.
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2202
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 09:21
Цитата:
это по первому каналу сообщили?
alex_60:
даже немцы летают в Москву на вакцинацию спутником,прививочные туры под завязку.
даже немцы летают в Москву на вакцинацию спутником,прививочные туры под завязку.
это по первому каналу сообщили?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 636
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 09:51
Цитата:
Шура,выключи наконец путивизор! В ФРГ сначала проходят обследование и так безбашено там не принято вгонять в себя не понять что!
alex_60:
немцы летают в Москву на вакцинацию
немцы летают в Москву на вакцинацию
Шура,выключи наконец путивизор! В ФРГ сначала проходят обследование и так безбашено там не принято вгонять в себя не понять что!
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 10:13
14.01.2021
///Регулятор ФРГ проверяет сообщения о смерти десяти человек после вакцинации от коронавируса Не менее 10 человек, привитых от коронавируса, умерли в Германии к настоящему моменту.///
///Регулятор ФРГ проверяет сообщения о смерти десяти человек после вакцинации от коронавируса Не менее 10 человек, привитых от коронавируса, умерли в Германии к настоящему моменту.///
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 10:21
DW
////Прививочным турам" из Германии в Россию дан старт. С середины апреля в Москву организованными группами приезжают граждане Германии. Несмотря на то, что в настоящее время поездки иностранцев в Россию для вакцинации от коронавируса формально исключаются, фактически препятствий на этом пути нет. Первая публичная вакцинация иностранцев прошла в отеле в центре Москвы. Корреспондент DW сходил туда и пообщался с теми, кто приехал в РФ за тем, чтобы сделать прививку. В Москву за прививкой от ковида за 2300 евро Хайнс-Герд Пинкернель (Heinz-Gerd Pinkernell) вместе со своей женой Катей Хармс (Katja Harms) прилетел в Шереметьево 16 апреля, как и еще 50 граждан Германии. Там их встретили около десятка камер российских и немецких телеканалов. Супружеская пара юристов из Гамбурга прибыла в Москву с помощью германского филиала норвежской компании World Visitor. Они сами оплатили свой отель в российской столице и перелеты, а туроператор помог Пинкернеллю с оформлением визы и записью на прививку./
////Прививочным турам" из Германии в Россию дан старт. С середины апреля в Москву организованными группами приезжают граждане Германии. Несмотря на то, что в настоящее время поездки иностранцев в Россию для вакцинации от коронавируса формально исключаются, фактически препятствий на этом пути нет. Первая публичная вакцинация иностранцев прошла в отеле в центре Москвы. Корреспондент DW сходил туда и пообщался с теми, кто приехал в РФ за тем, чтобы сделать прививку. В Москву за прививкой от ковида за 2300 евро Хайнс-Герд Пинкернель (Heinz-Gerd Pinkernell) вместе со своей женой Катей Хармс (Katja Harms) прилетел в Шереметьево 16 апреля, как и еще 50 граждан Германии. Там их встретили около десятка камер российских и немецких телеканалов. Супружеская пара юристов из Гамбурга прибыла в Москву с помощью германского филиала норвежской компании World Visitor. Они сами оплатили свой отель в российской столице и перелеты, а туроператор помог Пинкернеллю с оформлением визы и записью на прививку./
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