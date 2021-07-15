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≡ Не хватает транспорта и добровольных пожарных - Кто и как будет тушить огонь в лесах Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41946
Не хватает транспорта и добровольных пожарных - Кто и как будет тушить огонь в лесах Костанайской области?
Отправлено: 15.07.21 - 18:15
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В Костанайской области недостаточно спецтехники для тушения лесных пожаров. За последние 2-3 года в регион поступили только 14 новых автомобилей, а часть техники используется с 80-х годов 20-го века.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
129
Не хватает транспорта и добровольных пожарных - Кто и как будет тушить огонь в лесах Костанайской области?
Отправлено: 15.07.21 - 18:15
#1
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//Не хватает транспорта и добровольных пожарных - Кто и как будет тушить огонь в лесах Костанайской области?//
Ну кто , кто?
Футбольная команда Тобыл.(прости господи)
К ним же все финансирование пошло.
А быстро бегать ,таки ,они обучены.

[Исправлено: urmas, 15.07.2021 - 18:17]
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
644
Re: Не хватает транспорта и добровольных пожарных - Кто и как...
Отправлено: 15.07.21 - 18:26
#2
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Надо продать новые иномарки чиновников и купить пожарные машины. Чиновники могут ездить на автобусах, как раз следить за соблюдением масок и соц.дистанции. Или купить велосипед, или самокат и ездить. Как раз будут смотреть за состоянием дорог и тротуаров.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1422
Re: Не хватает транспорта и добровольных пожарных - Кто и как...
Отправлено: 16.07.21 - 00:01
#3
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Цитата:
Есть техника с 80-х годов на базе ЗиЛ, она находится в исправном состоянии

Дык, "совковая" же)))

А со времен тауельсиздика что купили, ах, да, вот же : Цитата:
в регион поступили только 14 новых автомобилей
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11544
Re: Не хватает транспорта и добровольных пожарных - Кто и как...
Отправлено: 16.07.21 - 02:04
#4
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Цитата:
arman_kst:
Надо продать новые иномарки чиновников и купить пожарные машины. Чиновники могут ездить на автобусах, как раз следить за соблюдением масок и соц.дистанции. Или купить велосипед, или самокат и ездить.

И в итоге придется продать все оставшиеся пожарные машины, чтоб господа чиновники могли организовать тендер на покупку себе любимым велосипедов и самокатов.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
374
Re: Не хватает транспорта и добровольных пожарных - Кто и как...
Отправлено: 16.07.21 - 07:46
#5
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Цитата:
Серый волк:
Серый волк

Неужели вы там у себя потушили Якутию где горит ежедневно 1 000 000 гектаров леса?
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
471
Re: Не хватает транспорта и добровольных пожарных - Кто и как...
Отправлено: 16.07.21 - 09:09
#6
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Цитата:
urmas:
Футбольная команда Тобыл.

Че эт только команда Тобол,все заинтересованные распиловщики бюджета в 1,8 млрд пусть тоже мозоли на пятках набивают.
Этим дармаедам с мячиком бешенный бюджет закладывают,а машин пожарных закупить не на что.Позорники,область большая,лесхоз не маленький, потуги Мухамбетова для лесхоза за 2-3 года 14 машин,а для футболёров 1,8 млрд на год.
Пусть хоть весь лес выгорит,пусть цены вырастут на все,зато пасаны с мячиком бегать будут по стадиону,на радость голодным фанатам.пздц.
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