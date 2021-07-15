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Не хватает транспорта и добровольных пожарных - Кто и как будет тушить огонь в лесах Костанайской области?
Не хватает транспорта и добровольных пожарных - Кто и как будет тушить огонь в лесах Костанайской области?
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