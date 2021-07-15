Отправлено: - 23:51

elektron:

Я вот тоже както не пойму, в чём конфиденциальность то?

Цитата:Одна из причин, что Пфайзер из-за особенности хранения своей вакцины при -70С°, сталкивается с большой проблемой её транспортировки по странам, так как на это требуется спецтранспорт.Да и хранить по медучреждениям при -70С° такую вакцину тоже необходимо спецоборудование.Спутник же хранится и транспортируется при -18С, на что способен любой автомобильный рефрижератор в котором продукция замораживается до -30С°, а для хранения вакцины в медучреждениям подойдут обычные морозильные камеры которые морозят так же до -25 -30С°.