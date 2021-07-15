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В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41945
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 21:27
В Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer на поставку вакцин в Казахстан. В Минздраве заявили, что постоянной основе проводят переговоры с компанией Pfizer по оптимизации условий соглашений об основных условиях сделки.
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(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2200
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 21:27
Алилуйя!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22199
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 21:32
Наконец-то...
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 22:45
Цитата:
Мутные темы, темные схемы.
подписано соглашение о конфиденциальности
Мутные темы, темные схемы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.07.20
- Сообщений:
- 121
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 22:52
Запад и Сорос нам "помогут".
Нет, лучше при добровольной вакцинации, российским Спутником.
Нет, лучше при добровольной вакцинации, российским Спутником.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7303
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 22:54
Цитата:
Я вот тоже както не пойму, в чём конфиденциальность то? Обычная сделка.
рассекречивания каких то клиентов или пациентов нет и быть не может.
Настораживает всё это, что они там "пилят"?
maxsaf:
Мутные темы, темные схемы.
Мутные темы, темные схемы.
Я вот тоже както не пойму, в чём конфиденциальность то? Обычная сделка.
рассекречивания каких то клиентов или пациентов нет и быть не может.
Настораживает всё это, что они там "пилят"?
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 22:57
Цитата:
Наверное микрочипы прячут в ней))
elektron:
Настораживает всё это
Настораживает всё это
Наверное микрочипы прячут в ней))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7303
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 22:59
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 23:51
Цитата:
Одна из причин, что Пфайзер из-за особенности хранения своей вакцины при -70С°, сталкивается с большой проблемой её транспортировки по странам, так как на это требуется спецтранспорт.
Да и хранить по медучреждениям при -70С° такую вакцину тоже необходимо спецоборудование.
Спутник же хранится и транспортируется при -18С, на что способен любой автомобильный рефрижератор в котором продукция замораживается до -30С°, а для хранения вакцины в медучреждениям подойдут обычные морозильные камеры которые морозят так же до -25 -30С°.
elektron:
Я вот тоже както не пойму, в чём конфиденциальность то?
Я вот тоже както не пойму, в чём конфиденциальность то?
Одна из причин, что Пфайзер из-за особенности хранения своей вакцины при -70С°, сталкивается с большой проблемой её транспортировки по странам, так как на это требуется спецтранспорт.
Да и хранить по медучреждениям при -70С° такую вакцину тоже необходимо спецоборудование.
Спутник же хранится и транспортируется при -18С, на что способен любой автомобильный рефрижератор в котором продукция замораживается до -30С°, а для хранения вакцины в медучреждениям подойдут обычные морозильные камеры которые морозят так же до -25 -30С°.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7303
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 23:57
Цитата:
Ну это условия транспортировки, конфиденциальность договоров то тут причём?
Что не довезут её (вакцину) на таких условиях? и Колоть будут уже, то что от неё "о-сталось", т.е. одному богу известно что?
Нурбанчик:
Одна из причин, что Пфайзер из-за особенности хранения своей вакцины при -70С°
Одна из причин, что Пфайзер из-за особенности хранения своей вакцины при -70С°
Ну это условия транспортировки, конфиденциальность договоров то тут причём?
Что не довезут её (вакцину) на таких условиях? и Колоть будут уже, то что от неё "о-сталось", т.е. одному богу известно что?
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 00:22
Цитата:
А почему бы и нет, если в условиях договора указано, что покупатель ответственен и за саму перевозку, что ответственность производителя заканчивается на месте отгрузки со склада производителя? Возможно для разных стран различны границы ответственности производителя вакцины, где-то он ответственен за транспортировку а где-то нет, и такие расхождения в условиях договора для различных покупателей могут быть вполне в целом конфиденциальной информацией.
elektron:
Ну это условия транспортировки, конфиденциальность договоров то тут причём?
Ну это условия транспортировки, конфиденциальность договоров то тут причём?
А почему бы и нет, если в условиях договора указано, что покупатель ответственен и за саму перевозку, что ответственность производителя заканчивается на месте отгрузки со склада производителя? Возможно для разных стран различны границы ответственности производителя вакцины, где-то он ответственен за транспортировку а где-то нет, и такие расхождения в условиях договора для различных покупателей могут быть вполне в целом конфиденциальной информацией.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7303
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 00:39
Цитата:
Ну допустим, но цену вопроса можно же озвучить?
Кто, сколько и чего "пилит"
Госзакупки вон "прозрачные", а тут что то не так пошло.
Нурбанчик:
А почему бы и нет
А почему бы и нет
Ну допустим, но цену вопроса можно же озвучить?
Кто, сколько и чего "пилит"
Госзакупки вон "прозрачные", а тут что то не так пошло.
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 00:57
Цитата:
Алилуйя можно петь:
1. если Pfizer будет ответственен за транспортировку до франко-станции назначения получателя (покупателя) в данном случае это аэропорты областных центров Казахстана. При этом количество спецтехники у Pfizer для транспортировки вакцины ограничены, если объем вакцины есть на складах Pfizer, но может не быть свободной спецтехники для транспортировки.
2. если в казахстанских медучреждениях будет соответствующее оборудование для хранения большого объема продукции при t до -80 -90С°.
юля елиссева:
Алилуйя
Алилуйя
Алилуйя можно петь:
1. если Pfizer будет ответственен за транспортировку до франко-станции назначения получателя (покупателя) в данном случае это аэропорты областных центров Казахстана. При этом количество спецтехники у Pfizer для транспортировки вакцины ограничены, если объем вакцины есть на складах Pfizer, но может не быть свободной спецтехники для транспортировки.
2. если в казахстанских медучреждениях будет соответствующее оборудование для хранения большого объема продукции при t до -80 -90С°.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 882
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 01:32
Цитата:
Ну и ничего страшного. У нас в России вместо шмурдяка колят физраствор и ничего...
А шмурдяк только в нерезиновую прут. А в замкадье страждующие давятся в очередях, там же и морды бьют друг другу.
Кстати, замечено - после очередей, независимо от получения шмурдяка или физраствора, особенно в преддверии выборов - ковид дохнет на раз-два!
elektron:
Что не довезут её (вакцину) на таких условиях? и Колоть будут уже, то что от неё "о-сталось", т.е. одному богу известно что?
Что не довезут её (вакцину) на таких условиях? и Колоть будут уже, то что от неё "о-сталось", т.е. одному богу известно что?
Ну и ничего страшного. У нас в России вместо шмурдяка колят физраствор и ничего...
А шмурдяк только в нерезиновую прут. А в замкадье страждующие давятся в очередях, там же и морды бьют друг другу.
Кстати, замечено - после очередей, независимо от получения шмурдяка или физраствора, особенно в преддверии выборов - ковид дохнет на раз-два!
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 01:32
Цитата:
Да хрен его знает.
Кстати и за хранение уже у покупателя, могут быть разные условия и гарантии на продукцию от производителя, например Pfizer может поставить условия приобретения спецтехники для хранения, что покупать эту технику именно у таких-то производителей, иначе условия гарантии и стоимость продукции изменятся.
Не будем гадать
elektron:
Ну допустим, но цену вопроса можно же озвучить? Кто, сколько и чего "пилит" Госзакупки вон "прозрачные", а тут что то не так пошло
Ну допустим, но цену вопроса можно же озвучить? Кто, сколько и чего "пилит" Госзакупки вон "прозрачные", а тут что то не так пошло
Да хрен его знает.
Кстати и за хранение уже у покупателя, могут быть разные условия и гарантии на продукцию от производителя, например Pfizer может поставить условия приобретения спецтехники для хранения, что покупать эту технику именно у таких-то производителей, иначе условия гарантии и стоимость продукции изменятся.
Не будем гадать
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