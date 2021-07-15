Отправлено: - 23:57

Как сообщил в редакцию "НГ" читатель под ником Пациент, ему и еще нескольким людям пришлось стоять на улице больше 2 часов в очереди на КТ в инфекционной больнице. По его словам, ожидающих в конце концов пустили в помещение, но быстрее очередь от этого двигаться не стала.