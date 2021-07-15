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≡ В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41945
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 21:27
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В Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer на поставку вакцин в Казахстан. В Минздраве заявили, что постоянной основе проводят переговоры с компанией Pfizer по оптимизации условий соглашений об основных условиях сделки.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2200
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 21:27
#1
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Алилуйя!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22199
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 21:32
#2
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Наконец-то... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11152
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 22:45
#3
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Цитата:
подписано соглашение о конфиденциальности

Мутные темы, темные схемы.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
121
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 22:52
#4
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Запад и Сорос нам "помогут".
Нет, лучше при добровольной вакцинации, российским Спутником.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7303
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 22:54
#5
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Цитата:
maxsaf:
Мутные темы, темные схемы.

Я вот тоже както не пойму, в чём конфиденциальность то? Обычная сделка.
рассекречивания каких то клиентов или пациентов нет и быть не может.
Настораживает всё это, что они там "пилят"? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11152
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 22:57
#6
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Цитата:
elektron:
Настораживает всё это

Наверное микрочипы прячут в ней))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7303
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 22:59
#7
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Цитата:
maxsaf:
Наверное микрочипы прячут в ней))

:lol:
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2131
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 23:51
#8
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Цитата:
elektron:
Я вот тоже както не пойму, в чём конфиденциальность то?

Одна из причин, что Пфайзер из-за особенности хранения своей вакцины при -70С°, сталкивается с большой проблемой её транспортировки по странам, так как на это требуется спецтранспорт.
Да и хранить по медучреждениям при -70С° такую вакцину тоже необходимо спецоборудование.

Спутник же хранится и транспортируется при -18С, на что способен любой автомобильный рефрижератор в котором продукция замораживается до -30С°, а для хранения вакцины в медучреждениям подойдут обычные морозильные камеры которые морозят так же до -25 -30С°.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7303
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 23:57
#9
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Цитата:
Нурбанчик:
Одна из причин, что Пфайзер из-за особенности хранения своей вакцины при -70С°

Ну это условия транспортировки, конфиденциальность договоров то тут причём?
Что не довезут её (вакцину) на таких условиях? и Колоть будут уже, то что от неё "о-сталось", т.е. одному богу известно что? :lol:
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2131
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 00:22
#10
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Цитата:
elektron:
Ну это условия транспортировки, конфиденциальность договоров то тут причём?

А почему бы и нет, если в условиях договора указано, что покупатель ответственен и за саму перевозку, что ответственность производителя заканчивается на месте отгрузки со склада производителя? Возможно для разных стран различны границы ответственности производителя вакцины, где-то он ответственен за транспортировку а где-то нет, и такие расхождения в условиях договора для различных покупателей могут быть вполне в целом конфиденциальной информацией.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7303
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 00:39
#11
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Цитата:
Нурбанчик:
А почему бы и нет

Ну допустим, но цену вопроса можно же озвучить? ;-)
Кто, сколько и чего "пилит" :lol:
Госзакупки вон "прозрачные", а тут что то не так пошло.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2131
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 00:57
#12
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Цитата:
юля елиссева:
Алилуйя

Алилуйя можно петь:
1. если Pfizer будет ответственен за транспортировку до франко-станции назначения получателя (покупателя) в данном случае это аэропорты областных центров Казахстана. При этом количество спецтехники у Pfizer для транспортировки вакцины ограничены, если объем вакцины есть на складах Pfizer, но может не быть свободной спецтехники для транспортировки.
2. если в казахстанских медучреждениях будет соответствующее оборудование для хранения большого объема продукции при t до -80 -90С°.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
882
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 01:32
#13
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Цитата:
elektron:
Что не довезут её (вакцину) на таких условиях? и Колоть будут уже, то что от неё "о-сталось", т.е. одному богу известно что?

Ну и ничего страшного. У нас в России вместо шмурдяка колят физраствор и ничего...
А шмурдяк только в нерезиновую прут. А в замкадье страждующие давятся в очередях, там же и морды бьют друг другу.
Кстати, замечено - после очередей, независимо от получения шмурдяка или физраствора, особенно в преддверии выборов - ковид дохнет на раз-два!
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2131
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 01:32
#14
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Цитата:
elektron:
Ну допустим, но цену вопроса можно же озвучить? Кто, сколько и чего "пилит" Госзакупки вон "прозрачные", а тут что то не так пошло

Да хрен его знает. :lol:
Кстати и за хранение уже у покупателя, могут быть разные условия и гарантии на продукцию от производителя, например Pfizer может поставить условия приобретения спецтехники для хранения, что покупать эту технику именно у таких-то производителей, иначе условия гарантии и стоимость продукции изменятся.
Не будем гадать :-)
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