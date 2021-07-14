Прогноз на 5 дней
пасмурно+10°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 88% влажность
  • Ю, 1.47 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дожди дойдут на выходных - Прогноз погоды в Костанае и по области на 3 дня
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41944
Дожди дойдут на выходных - Прогноз погоды в Костанае и по области на 3 дня
Отправлено: 14.07.21 - 20:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае в четверг и пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. В субботу возможен дождь с грозой. Зато столбики термометров вряд ли поднимутся выше +25 градусов.
Читать новость

Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
501
Re: Дожди дойдут на выходных - Прогноз погоды в Костанае и по...
Отправлено: 14.07.21 - 20:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Дожди дойдут на выходных"
Как говорил один хороший человек "!Пиши , да не читай , бо дюже секретно"
Профайл
Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
22
Re: Дожди дойдут на выходных - Прогноз погоды в Костанае и по...
Отправлено: 15.07.21 - 23:00
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем привет.
подскажите, на фото какая улица?
где это?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS