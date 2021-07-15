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≡ В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41944
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 21:27
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В Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer на поставку вакцин в Казахстан. В Минздраве заявили, что постоянной основе проводят переговоры с компанией Pfizer по оптимизации условий соглашений об основных условиях сделки.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2200
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 21:27
#1
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Алилуйя!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22199
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 21:32
#2
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Наконец-то... :lol: ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11152
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 22:45
#3
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Цитата:
подписано соглашение о конфиденциальности

Мутные темы, темные схемы.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
121
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 22:52
#4
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Запад и Сорос нам "помогут".
Нет, лучше при добровольной вакцинации, российским Спутником.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7301
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 22:54
#5
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Цитата:
maxsaf:
Мутные темы, темные схемы.

Я вот тоже както не пойму, в чём конфиденциальность то? Обычная сделка.
рассекречивания каких то клиентов или пациентов нет и быть не может.
Настораживает всё это, что они там "пилят"? :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11152
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 22:57
#6
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Цитата:
elektron:
Настораживает всё это

Наверное микрочипы прячут в ней))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7301
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 22:59
#7
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Цитата:
maxsaf:
Наверное микрочипы прячут в ней))

:lol:
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