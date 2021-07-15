Отправлено: - 22:54

maxsaf:

Мутные темы, темные схемы.

Цитата:Я вот тоже както не пойму, в чём конфиденциальность то? Обычная сделка.рассекречивания каких то клиентов или пациентов нет и быть не может.Настораживает всё это, что они там "пилят"?