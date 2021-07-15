Отправлено: - 14:41

Работа эта не была завершена и в первом полугодии 2021 года, хотя жители ждали подключения сначала в феврале, потом в апреле. Теперь заказчик проекта по газификации определил новую дату.

Цитата:Ну ждите теперь ад штурмовщины,сделанное из под палки