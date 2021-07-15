Прогноз на 5 дней
пасмурно+10°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 88% влажность
  • Ю, 1.47 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жителям района Костанай-2 планируют дать газ до 1 августа 2021 года
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41944
Жителям района Костанай-2 планируют дать газ до 1 августа 2021 года
Отправлено: 15.07.21 - 14:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это новый срок, установленный заказчиком проекта газификации района. Дата указана в ответе отдела ЖКХ на запрос «Нашей Газеты», в редакцию которой обращались люди, ждущие подачи газа с прошлого года.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22199
Re: Жителям района Костанай-2 планируют дать газ до 1 августа...
Отправлено: 15.07.21 - 14:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До пуска - газа, осталось 16 дней... :lol: ;-)
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2451
Re: Жителям района Костанай-2 планируют дать газ до 1 августа...
Отправлено: 15.07.21 - 14:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
До пуска - газа, осталось 16 дней...


Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8664
Re: Жителям района Костанай-2 планируют дать газ до 1 августа...
Отправлено: 15.07.21 - 14:41
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Работа эта не была завершена и в первом полугодии 2021 года, хотя жители ждали подключения сначала в феврале, потом в апреле. Теперь заказчик проекта по газификации определил новую дату.

Ну ждите теперь ад штурмовщины,сделанное из под палки
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22199
Жителям района Костанай-2 планируют дать газ до 1 августа 2021 года
Отправлено: 15.07.21 - 16:31
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могли бы и к 1 сентября,
пообещать. Дню 1 Президента... :lol: ;-)
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1344
Re: Жителям района Костанай-2 планируют дать газ до 1 августа...
Отправлено: 15.07.21 - 17:40
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
1-го декабря вроде
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22199
Жителям района Костанай-2 планируют дать газ до 1 августа 2021 года
Отправлено: 15.07.21 - 18:26
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
1-го декабря вроде

Так и до 1 декабря -
ничего не сделают... :lol: ;-)
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7976
Жителям района Костанай-2 планируют дать газ до 1 августа 2021 года
Отправлено: 15.07.21 - 20:36
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тяжёл труд акима,всем чего то надо ,все чего то просят.
У одних крыша бежит,аким виноват,только этих отправил пообещал че то сделать,как другие пришли газ какой то требуют,и так вот бесконечно всём что надо.
Домой приедешь в свою резиденцию и тут покоя нет,то дрон над тобой летает видосики снимает,то Юджин со своими деревьями и ямами,то в новостях напишут какую нибудь гадость,но надо отдать должное этим мужественным людям они стойко переносят все тягости гослужбы и до последнего держутся за своё место,и всё это ради нас с вами ради простого народа.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22199
Жителям района Костанай-2 планируют дать газ до 1 августа 2021 года
Отправлено: 15.07.21 - 22:17
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
,и всё это ради нас с вами ради простого народа.

Не каждый, сможет быть - Акимом... :lol: ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS