Re: Не хватает транспорта и добровольных пожарных - Кто и как...

Отправлено: - 18:26

Надо продать новые иномарки чиновников и купить пожарные машины. Чиновники могут ездить на автобусах, как раз следить за соблюдением масок и соц.дистанции. Или купить велосипед, или самокат и ездить. Как раз будут смотреть за состоянием дорог и тротуаров.