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≡ 23 миллиона детей остались без основных прививок из-за коронавируса - ООН
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41942
23 миллиона детей остались без основных прививок из-за коронавируса - ООН
Отправлено: 15.07.21 - 17:23
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Борьба с COVID-19 в мире привела к тому, что 23 миллиона детей в 2020 году не получили основные вакцины в рамках плановой иммунизации. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1344
Re: 23 миллиона детей остались без основных прививок из-за...
Отправлено: 15.07.21 - 17:23
#1
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Коронавирус это бомба замедленного действия, заложенная под будущие поколения.
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