Re: Больше ста человек заболели коронавирусом за сутки в...

Отправлено: - 15:56

Связанно и ещё как! Чтоб запугать население нарисуют и 500 больных в сутки! Как можно простому человеку в это поверить и это проверить!? Если на протяжении всех времен и народов власть приукрашивала данные в свою пользу, или я это придумал? и ФАКТЫ не кишат в сети? В литературе в АРХИВАХ! Как в это верить???