Прогноз на 5 дней
небольшой дождь+14°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • С-СВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Больше ста человек заболели коронавирусом за сутки в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41942
Больше ста человек заболели коронавирусом за сутки в Костанайской области
Отправлено: 15.07.21 - 11:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За прошедшие сутки, 14 июля, в регионе зарегистрировано 104 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,58%. Днем ранее было выявлено 98 заболевших, темп прироста был на уровне 0,55%.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12372
Re: Больше ста человек заболели коронавирусом за сутки в...
Отправлено: 15.07.21 - 11:16
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по идее завтра должно выйти
новое постановление с сильными запретными мерами.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11150
Re: Больше ста человек заболели коронавирусом за сутки в...
Отправлено: 15.07.21 - 11:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
по идее завтра должно выйти новое постановление с сильными запретными мерами.

Я свое еще неделю назад озвучил :lol:
Профайл
M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
126
Re: Больше ста человек заболели коронавирусом за сутки в...
Отправлено: 15.07.21 - 11:38
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Увеличиваются темпы вакцинации и одновременно увеличиваются темпы прироста заболеваемости. Процессы параллельные и не взаимосвязанные или как-то связаны?
Профайл
T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
70
Re: Больше ста человек заболели коронавирусом за сутки в...
Отправлено: 15.07.21 - 15:56
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Связанно и ещё как! Чтоб запугать население нарисуют и 500 больных в сутки! Как можно простому человеку в это поверить и это проверить!? Если на протяжении всех времен и народов власть приукрашивала данные в свою пользу, или я это придумал? и ФАКТЫ не кишат в сети? В литературе в АРХИВАХ! Как в это верить???
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS