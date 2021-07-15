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Жителям района Костанай-2 планируют дать газ до 1 августа 2021 года
Жителям района Костанай-2 планируют дать газ до 1 августа 2021 года
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