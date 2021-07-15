Отправлено: - 13:35

гражданин СССР:

откуда у барана могут быть сведения? От баранов скорее всего))

maxsaf:

Там речь о другом. Казахстан - национальная страна или многонациональная?

[Исправлено: abaika95, 15.07.2021 - 13:36]

Цитата:Странно что ты мне эти сведения не передавалЦитата:Конечно многонациольнаяВ мире неверно не осталось стран мононациональныхНо Казахстан это страна казаховУзбекистан страна узбековГермания (Дойчланд) страна немцев (дойч)Дания страна датчан,Швеция страна шведов,даже Италия где живут разные народы это всервоно страна итальянцев)) и.т.д.