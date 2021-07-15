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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 12:46
Цитата:
А Казахстан?
abaika95:
Ну Канада не национальная страна
Ну Канада не национальная страна
А Казахстан?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 12:47
Цитата:
шпик засланный что ли?
maxsaf:
У него все на всех есть, не просто так тут сидит
У него все на всех есть, не просто так тут сидит
шпик засланный что ли?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 12:50
Цитата:
Вполне вероятно
alex_60:
шпик засланный что ли?
шпик засланный что ли?
Вполне вероятно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 12:50
Цитата:
на себя? плюй сколько хочешь. твое дело.
abaika95:
Вообще плевать.
Вообще плевать.
на себя? плюй сколько хочешь. твое дело.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 12:51
Цитата:
это про моську и слона. ничего нового.
показывает свой уровень.
[Исправлено: alex_60, 15.07.2021 - 12:52]
maxsaf:
Цитата: Сабыр: А твой упырь Мм.
Общение переходит на новый уровень.
Цитата: Сабыр: А твой упырь Мм.
Общение переходит на новый уровень.
это про моську и слона. ничего нового.
показывает свой уровень.
[Исправлено: alex_60, 15.07.2021 - 12:52]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 12:52
Цитата:
Казах-понятно
Стан-постоянная стоянка,лагерь
Где тут что про дойчев?)
maxsaf:
А Казахстан?
А Казахстан?
Казах-понятно
Стан-постоянная стоянка,лагерь
Где тут что про дойчев?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 12:55
Цитата:
Там речь о другом. Казахстан - национальная страна или многонациональная?
abaika95:
Казах-понятно Стан-постоянная стоянка,лагерь Где тут что про дойчев?)
Казах-понятно Стан-постоянная стоянка,лагерь Где тут что про дойчев?)
Там речь о другом. Казахстан - национальная страна или многонациональная?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:01
А Дракон все ждет, когда же наша любимая рубрика - новости Германии ))
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22195
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:08
Цитата:
Давай, нг...
maxsaf:
новости Германии ))
новости Германии ))
Давай, нг...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:30
Цитата:
Хахаха НГ - Новости Германии
drakon:
Давай, нг...
Давай, нг...
Хахаха НГ - Новости Германии
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:30
Цитата:
откуда у барана могут быть сведения? От баранов скорее всего))
alex_60:
откуда сведения? от верблюда?
откуда сведения? от верблюда?
откуда у барана могут быть сведения? От баранов скорее всего))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:31
Цитата:
Ну можно же было как то тактичнее))
гражданин СССР:
Ну можно же было как то тактичнее))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:35
Цитата:
Странно что ты мне эти сведения не передавал
Цитата:
Конечно многонациольная
В мире неверно не осталось стран мононациональных
Но Казахстан это страна казахов
Узбекистан страна узбеков
Германия (Дойчланд) страна немцев (дойч)
Дания страна датчан,Швеция страна шведов,даже Италия где живут разные народы это всервоно страна итальянцев)) и.т.д.
[Исправлено: abaika95, 15.07.2021 - 13:36]
гражданин СССР:
откуда у барана могут быть сведения? От баранов скорее всего))
откуда у барана могут быть сведения? От баранов скорее всего))
Странно что ты мне эти сведения не передавал
Цитата:
maxsaf:
Там речь о другом. Казахстан - национальная страна или многонациональная?
Там речь о другом. Казахстан - национальная страна или многонациональная?
Конечно многонациольная
В мире неверно не осталось стран мононациональных
Но Казахстан это страна казахов
Узбекистан страна узбеков
Германия (Дойчланд) страна немцев (дойч)
Дания страна датчан,Швеция страна шведов,даже Италия где живут разные народы это всервоно страна итальянцев)) и.т.д.
[Исправлено: abaika95, 15.07.2021 - 13:36]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:37
Цитата:
Да нет. Просто самовлюбленный идиот))) Он искренне считает себя самым умным и образованным. Если на его глупости не отвечают, это значит что он всех победил))) Обычная пустышка, форумный клоун
alex_60:
шпик засланный что ли?
шпик засланный что ли?
Да нет. Просто самовлюбленный идиот))) Он искренне считает себя самым умным и образованным. Если на его глупости не отвечают, это значит что он всех победил))) Обычная пустышка, форумный клоун
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:40
Баран погулять вышел
Бекает мекает
Веселая барашка моя
Надо покормить чем-то
[Исправлено: abaika95, 15.07.2021 - 13:40]
Бекает мекает
Веселая барашка моя
Надо покормить чем-то
[Исправлено: abaika95, 15.07.2021 - 13:40]
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