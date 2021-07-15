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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11150
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 12:46
#3976
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Цитата:
abaika95:
Ну Канада не национальная страна

А Казахстан?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12371
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 12:47
#3977
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Цитата:
maxsaf:
У него все на всех есть, не просто так тут сидит


шпик засланный что ли?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11150
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 12:50
#3978
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Цитата:
alex_60:
шпик засланный что ли?

Вполне вероятно
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12371
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 12:50
#3979
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Цитата:
abaika95:
Вообще плевать.


на себя? плюй сколько хочешь. твое дело.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12371
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 12:51
#3980
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Цитата:
maxsaf:
Цитата: Сабыр: А твой упырь Мм.

Общение переходит на новый уровень.


это про моську и слона. ничего нового.
показывает свой уровень.

[Исправлено: alex_60, 15.07.2021 - 12:52]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8663
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 12:52
#3981
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Цитата:
maxsaf:
А Казахстан?

Казах-понятно
Стан-постоянная стоянка,лагерь
Где тут что про дойчев?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11150
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 12:55
#3982
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Цитата:
abaika95:
Казах-понятно Стан-постоянная стоянка,лагерь Где тут что про дойчев?)

Там речь о другом. Казахстан - национальная страна или многонациональная?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11150
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:01
#3983
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А Дракон все ждет, когда же наша любимая рубрика - новости Германии ))
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22195
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:08
#3984
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Цитата:
maxsaf:
новости Германии ))

Давай, нг... ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11150
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:30
#3985
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Цитата:
drakon:
Давай, нг...

Хахаха НГ - Новости Германии :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
324
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:30
#3986
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Цитата:
alex_60:
откуда сведения? от верблюда?

откуда у барана могут быть сведения? От баранов скорее всего))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11150
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:31
#3987
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Цитата:
гражданин СССР:

Ну можно же было как то тактичнее))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8663
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:35
#3988
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Цитата:
гражданин СССР:
откуда у барана могут быть сведения? От баранов скорее всего))

Странно что ты мне эти сведения не передавал
Цитата:
maxsaf:
Там речь о другом. Казахстан - национальная страна или многонациональная?

Конечно многонациольная
В мире неверно не осталось стран мононациональных
Но Казахстан это страна казахов
Узбекистан страна узбеков
Германия (Дойчланд) страна немцев (дойч)
Дания страна датчан,Швеция страна шведов,даже Италия где живут разные народы это всервоно страна итальянцев)) и.т.д.

[Исправлено: abaika95, 15.07.2021 - 13:36]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
324
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:37
#3989
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Цитата:
alex_60:
шпик засланный что ли?

Да нет. Просто самовлюбленный идиот))) Он искренне считает себя самым умным и образованным. Если на его глупости не отвечают, это значит что он всех победил))) Обычная пустышка, форумный клоун :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8663
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:40
#3990
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Баран погулять вышел
Бекает мекает
Веселая барашка моя
Надо покормить чем-то

[Исправлено: abaika95, 15.07.2021 - 13:40]
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