Отправлено: - 13:00

Mr_negotive:

В чём причина?

Цитата:Вот и врачи Нур-Султана показали видеозапись, снятую в одном из ковидных стационаров. Ролик появился на странице управления общественного здравоохранения Нур-Султана в Instagram. Автор видео отмечает, что коронавирусом заражаются всё больше молодых людей, также растёт количество пациентов в тяжёлом состоянии. "Я хочу, чтобы вы услышали из первых уст. Чтобы вы знали реальную ситуацию. Очень много тяжёлых больных, очень много погибает, стали болеть дети. Я прошу вас, возьмите ответственность за своё здоровье", – говорит автор видео.Удивительно, в чем причина?А может всем этим мониторинговым группам съездить в Щучье-Боровое - зону "отсутствия" ковида? Там в прошедшие жаркие дни июня-июля толпы понаехавших столичных жителей и совершенное пренебрежение каких-либо ограничений, мер и правил...А теперь они все вернулись в красную зону и реанимации...Прям удивительно, откуда же рост?