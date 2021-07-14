Отправлено: - 14:29

KOS77:

Мне всё равно почему ЕС не признаёт "спутник", меня больше волнует почему сама Россия не признаёт свой "спутник"? Почему привитые не в РФ "спутником" должны делать ПЦР-тест перед въездом в страну? Думаю России нужно сначала самой одобрить свой "спутник", а уж потом ждать этого от ЕС.

Цитата:Совершенно верное замечание!Хрен поймешь этот Роспотребнадзор касаемо сдачи ПЦР-тестов гражданами тех же стран СНГ привитых «Спутником V».В России у привитых «Спутником» или другими российскими вакцинами проблем в перемещении по стране нет, как нет и в целом ограничения в социальной среде обитания. Но почему привитые «Спутником» в других странах СНГ должны сдавать ПЦР-тесты, вызывает резонный вопрос.Понятно, что пока Россия не одобрит применение зарубежных вакцин, то граждане зарубежных стран, привитых такими вакцинами, будут обязаны сдавать ПЦР-тесты при въезде в Россию, соответственно и с гражданами России те же ограничения при въезде в зарубежные страны, так как там из российских вакцин пока что ни одна не одобрена.Касаемо Спутника в Европе, то его одобрение не за горами, действительно разработчик Спутника ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» не так четко знаком со всеми нюансами требований Европейского агентства лекарственных средств, так как это ФГБУ да и Российский фонд прямых инвестиций кто продает вакцину, далеко не Pfizer, Moderna c AstraZeneca деятельность которых давно связана непосредственно с коммерческой продажей многочисленных фармацевтических препаратов по всему миру, поэтому последним гораздо легче и быстрее получать одобрения от европейских и других регуляторов по регистрации лекарственных препаратов, так как они давно знакомы со всеми правилами и особенностями регистрации медпрепаратов.Ничего страшного, за то ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» будет уже само знать, как в дальнейшем работать с тем же Европейским агентством лекарственных средств.