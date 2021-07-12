"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 17:07
Около 10 владельцев квартир дома № 6 в микроайоне Юбилейный сегодня, 12 июня, вышли на акцию протеста к зданию акимата Костанайской области. Они недовольны качеством построенной ТОО «Вакхстрой» многоэтажки. Читать новость
Добринцофф: И вообще это называется не брак,а сколько заплатили, на столько и сделали.
Вообще то есть нормы и правила. Цитата:
Добринцофф: Напротив стоят дома БК строй,почему оттуда нет жалоб на подтопление? Потому что квартиры там стоят на порядок дороже да и фирма дорожит своей репутацией.
Вы серьёзно считаете, что за бОльшие деньги, можно и нужно строить качественно, а за меньшие получайте, что хотели? Но определённым нормам это всё равно должно соответствовать и должно обеспечивать необходимые требования, хоть и минимальные, но с полно функциональностью.
Им нужно поменять название - "Вакх - Одно из имен бога виноградарства, вина и веселья; Бахус (в древнеримской мифологии). 2. Употребляется как поэтический символ беззаботного и необузданного веселья под влиянием вина." "Как вы яхту назовете - так она и поплывёт".
elektron: Вы серьёзно считаете, что за бОльшие деньги, можно и нужно строить качественно, а за меньшие получайте, что хотели?
Это не я придумал,так всегда было есть и будет. Качественный товар стоит дороже и это нормально,а как иначе? Ведь если нет разницы то зачем платить больше? Я с этим ежедневно по работе сталкиваюсь,да и строители которые мне дом строили сразу два тарифа предложили быстро и не дорого,или подольше, но качественно и подороже,выбрал второй вариант и не жалею.
Добринцофф: Качественный товар стоит дороже и это нормально,а как иначе?
Это совсем не тот случай. Качеством можно проиграть в стоимости отделки, стоимости материалов, оборудования, то есть там где некритично. А в этом случае - просто не годное жильё, к тому же опасное, если коротнет. Ну и чтобы хоть какой-то срок жизни у него был, а не сразу протек.
Victor Yang: А в этом случае - просто не годное жильё, к тому же опасное, если коротнет.
С чего ты взял ,что оно негодное? Я свою первую квартиру то же купил на 5 этаже,потому что она стоила дешевле чем на 3 ,а денег не хватало. Одной прекрасной весной крыша естественно побежала и ремонтировал я её сам,потому что ПКСК в ЗТБ нету,а собрать деньги с этажей ниже нереально. Но я прекрасно понимал это перед покупкой квартиры,что если я сейчас экономлю на пятом этаже то возможно потом придётся потратиться. Так же и здесь,люди купили жильё по 130000тнг\м2,хотя по городу цена 260000,ну так будте готовы к таким вот форс мажорам.
130тыс или 260тыс\м2 Возьмём квартиру примерно 65м2,экономия составит 8 450 0000тнг Скиньтесь уже всем домом по 10000-20000 ,наймите бригаду и сделайте крышу,это будет намного быстрее и эффективнее чем бегать по акиматам в поиске правды.
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