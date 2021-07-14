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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=42530 В той встрече участвовал и аким области. Говорил, что город получит для этого 96 млн тенге.Источник:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=42530 «В связи 100-процентной загрузкой газораспределительных станций выдача технических условий на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, подключенным к ГРС-2 и ГРС-3 Костаная, прекращена.Источник:

Цитата:Видимо деньги получил кто-то,но не городЦитата:Ну как так?Молодая страна,"вся таблица Менделеева",активный рост населения,большие темпы строительства жилья.А обеспечить необходимой мощностью город не могут.И в этом деле они с планированием облажались.Встает вопрос,а накой стратегическую безопасность страны,отдали бездарным и никчемным управленцам в частные руки???Естественно,их интересует только выгода.Энерго центр вон,к новому мкрн Кунай мощности подвел,дал задел под будущих потребителей так сказать.Транс Газ Каймак так же подвел газ.Будущим потребителям скажут-нет мощностей?Театр абсурда,горстка конченых дебилов.Посидел министром,облажался-перевели на другую должность.Как они там на верху не поймут-использованные презервативы-выбрасывают.