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Частник готов, акимат - нет. Жители района Костанай-2 не могут добиться от власти ответа, когда у них будет газ
Частник готов, акимат - нет. Жители района Костанай-2 не могут добиться от власти ответа, когда у них будет газ
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