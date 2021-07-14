Re: Аким п. Качар ушел в отставку. Он проработал в должности...

Отправлено: - 17:45

Поймал дед мальчонку на огороде, ворующего яблоки. Крутит ему ухо и приговаривает: - я тебя научу, как яблоки воровать, я тебя научу! - да, дедушка, научите, а то меня уже третий раз ловят 2. Варианта - либо не оправдал доверия партии, либо не научился воровать