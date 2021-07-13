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≡ На вопросы о вакцинах и сроках медотвода ответили представители облздрава в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41930
На вопросы о вакцинах и сроках медотвода ответили представители облздрава в Костанае
Отправлено: 13.07.21 - 20:43
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В прививочных пунктах Костанайской области имеется более 20 000 доз первого компонента российской вакцины «Спутник V» и 4 000 доз отечественной вакцины «QazVac». Об этом сегодня сообщили на брифинге в РСК, посвященном снабжению региона медпрепаратами.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10371
Re: На вопросы о вакцинах и сроках медотвода ответили...
Отправлено: 13.07.21 - 20:43
#1
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Журналисты вы какие то вопросы задаете детские и не конкретные !
Например Я не доверю им. Можно было спросить ? Я хочу купить сразу две дозы. Первую и вторую . Я не хочу бегать потом по всему городу и искать вторую. А то начинается, бред какой-то. Мы после первой дозы будем давать медотвод если вы себя плохо чувствуите . Пускай они свои отмазки бабушкам говорят на лавочках . А мне раз вы допустим сделали первую, то вторую обязательно тоже будьте любезны
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10371
Re: На вопросы о вакцинах и сроках медотвода ответили...
Отправлено: 13.07.21 - 20:58
#2
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Цитата:
В прививочных пунктах Костанайской области имеется более 20 000 доз

Как можно было 20 000 до 15 июля в колоть? Че не спросили ? Когда если бы они умудрились все таки их в колоть или в унитаз вылить. Вторая то когда будет? Поставки когда ожидались? Или опять слушать от них толи можно на 20-30-50-90 день ждать вторую. ? Не удивлюсь. Если первая будет российская а вторая мозамбийская . Потому уж лучше сразу две выкупить!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7295
На вопросы о вакцинах и сроках медотвода ответили представители облздрава в Костанае
Отправлено: 13.07.21 - 21:12
#3
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12351
Re: На вопросы о вакцинах и сроках медотвода ответили...
Отправлено: 14.07.21 - 10:30
#4
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Цитата:
Vit:
А мне раз вы допустим сделали первую, то вторую обязательно тоже будьте любезны


надеюсь те кто закупает не совсем уж того.
сколько первой , столько и второй той же фирмы.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12351
Re: На вопросы о вакцинах и сроках медотвода ответили...
Отправлено: 14.07.21 - 19:27
#5
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вот что писал 20 марта прошлого года
один не знаю как назвать.
///по словам доктора Мясникова, эпидемия сойдет на нет в течение месяца, к середине апреля. Однако повторная вспышка, по мнению специалиста, может произойти осенью. Он назвал панику вокруг пандемии необоснованной, однако отметил важность введения карантина. Доктор предположил, что оптимальный срок для карантина — один месяц.//
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