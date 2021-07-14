Интересную статью нашел о проблемах а языковом вопросе в развитых странах с новой родины Макса))) показательно До 1759 года Канада являлась частью Новой Франции и контролировалась французской короной. Всё европейское население (60.000 человек) было франкоязычным. Захват колонии британцами привёл к появлению на территории Канады крупного англоязычного меньшинства, которое постепенно превратилось в большинство и установило в Канаде жёсткий культурно-языковой диктат с узаконенной языковой, расовой и религиозной дискриминацией населения. Французский язык, получивший широкое распространение не только в Восточной Канаде, но и Западной Канаде (особенно в провинции Манитоба), подвергся гонениям со стороны англоязычного большинства, организовавшего против франкоканадцев свой Ку-клукс-клан, свирепствовавший в Саскачеване. Даже в самом Квебеке франкоканадцы, составляющие 75-80 % населения, подвергались различной государственной дискриминации со стороны англо-квебекцев, особенно на бытовом уровне. Фраза «Говорите как белые» выражала характерное отношение к франкоканадцам со стороны англоязычного общества. Несмотря на переход под власть британской короны и всяческие препятствия, франкоканадские охотники и колонисты интенсивно проникали в Манитобу и соседние территории в частном порядке. Там, к ужасу британцев, стремящихся «обеспечить чистоту расы», они охотно вступали в браки с индейскими женщинами, приведя к образованию целого класса канадских метисов. Их язык — мичиф — стал сложным продуктом синтеза французской лексики и грамматики автохтонных языков. К середине XIX века довольно многочисленные канадские метисы образовали своё «государство» Красной реки, которое возглавил франкоязычный метис Луи Риель. Белые британские колонисты и англоканадцы из соседнего Онтарио лихорадочно развернули хищническую дейтельность в попытке присвоить пустынные территории в довольно редкозаселённой провинции, где большинство населения тем не менее составляли франкоязычные метисы. В Манитобе вспыхивает Восстание у Красной реки, жестоко подавленное британцами. Луи Риель бежал в США, а затем был казнён в 1885 году. Белые переселенцы хлынули в провинцию, где натолкнулись на мощную оппозицию со стороны метисов. В 1870 году парламент Канады своим «Указом о Манитобе» включил провинцию в состав Канады и провозгласил в стране двуязычную систему образования (англо-протестантскую и франко-католическую), уже существовавшую в Квебеке. Несмотря на принятые ранее договорённости, британцы и англоканадцы в одностороннем порядке запретили образование на французском языке в 1890 году. В 1892 французский язык был запрещён и в Северо-западных территориях. Вмешательство папы римского Льва XIII в переговоры между сторонами положило начало попыткам найти компромисс в провинции, раздираемой расизмом, сегрегацией и ужасами Ку-Клукс-Клана. Франкоязычное население бежало либо было уничтожено. Англоканадцы, предварительно лишив франко-католические школы государственного финансирования, разрешали обучение на французском лишь выборочно по своему желанию и при условии, что в классе набиралось не менее 10 человек. В 1916 белые, сфальсифицировав статистические данные, объявили, что в провинции почти не осталось католиков, и уж тем более франкофонов, и полностью покончили с использованием французского языка, который тем не менее сохраняли в домашнем обиходе метисы. Облегчение пришло лишь в 1969, когда французский язык вновь был признан в провинции официальным, правда только на федеральном уровне. Как говорится на Куата в Казахстане смотрит а под носом не видит))
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