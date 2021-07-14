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≡ Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41928
Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
Отправлено: 14.07.21 - 11:33
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Засуха, ставшая причиной падежа скота на юге и западе страны, грозит неурожаем осенью. К ноябрю мясо в Казахстане может подорожать до 4 тысяч тенге за кг. Власти пытаются сдержать рост цен.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8640
Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
Отправлено: 14.07.21 - 19:03
#30
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Цитата:
юля елиссева:
вроде не маленький мальчик, а веришь продавцам

В том то и дело что не маленький
И отличить говядину или свинину местного производства от России или от австралии могу
Цитата:
Сергей kst:
России.Знакомый на днях жаловался-взял шашлык готовый,

Шашлык готовый это не мясо
Это полуфабрикат
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