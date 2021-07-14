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≡ Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41928
Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
Отправлено: 14.07.21 - 11:33
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Засуха, ставшая причиной падежа скота на юге и западе страны, грозит неурожаем осенью. К ноябрю мясо в Казахстане может подорожать до 4 тысяч тенге за кг. Власти пытаются сдержать рост цен.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11123
Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
Отправлено: 14.07.21 - 14:30
#15
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Цитата:
abaika95:
а не буду время тратить на лечение комплексов мигрантов из Канады,России и Германии)

Я здоров)) Барашки ждут))
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
466
Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
Отправлено: 14.07.21 - 14:34
#16
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Цитата:
abaika95:
Фермеры возмущены почему им вводят запрет на экспорт мяса,тоесть мяса будет валом? И крестьяне хотят под шумок якобы начинающегося голода в три дорога увезти мясо в Россию когда как на местном рынке не выгодно будет пускать мясо по той же а может и дешёвой цене.Тоесть типичная политика монопольной выгоды даже в тяжёлой ситуации,фермер свое не упустит и мясо не должно подорожать,его сейчас просто искусственно под всеми предлогами будут вывозить из страны чтобы продать там с наценкой чем тут дешево

Это да,как и с зерном.Вот только нельзя забывать,что прокормить скот стало дороже,плюс топливо подорожало,эл.энергия.Вот и итоговая цена.Конечно фермер хочет заработать на сложной ситуации.Тут госчиновники и корпорации типа СК Фармация на пандемии деньги гребут,что о простых фермерах говорить.
Вобщем-планирование и прогнозирование,особенно в масштабах страны-очень сложное занятие и не по зубам нашим министрам.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11123
Re: Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост...
Отправлено: 14.07.21 - 14:41
#17
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Цитата:
юля елиссева:
Не поднимутся цены на мясо.

Поднимутся. Все же знают и про засуху и про неурожай, захотят на чужом горе навариться. Вот и поднимут.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1885
Re: Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост...
Отправлено: 14.07.21 - 14:43
#18
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Цитата:"....засуха в Казахстане привела к отставке министра...."

Не сама засуха, а НЕПРИНЯТИЕ должных мер к последствиям засухи - это и есть повод для отставки министра, хотя как говорят в Астане, люди приближённые ко двору, причина отставки совсем другая: в Казахстане - реально ни Президент, ни Премьер не могут просто так, назначить министра, его назначают влиятельные олигархические, клановые, финансово-промышленные группы для решения чисто СВОИХ интересов.
По поводу недостатка кормов: - да, набор трав слабый, но все кто хотел, практически уже обеспечили себя кормами. ( сужу по своему сельскому округу, картина примерно у всех одинаковая): мясо есть и будет; две области где обьявлено ЧС из-за засухи реально не влияют на цены мясо - это не сельхоз.области, цена естественно осенью поднимется и она никак не связано с кормами: ВСЁ и ВСЯ вокруг поднимется в цене, почему бы и фермеру не поднять сдаточную цену. Государство само начинает поднимает цены на всё ( энергоносители, стоимость ком.услуг, МРП и так далее ).
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7973
Re: Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост...
Отправлено: 14.07.21 - 14:46
#19
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Цитата:
abaika95:
Где? Чето ни в одном магазине сие мясо не встречал

В апельсине купи,будешь приятно удивлен.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8640
Re: Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост...
Отправлено: 14.07.21 - 14:55
#20
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Цитата:
drakon:
На тебя - обижаться, себя не - уважать

Поэтому ты так часто бегаешь обиженно на меня в редакцию жаловаться?))
Обиженный и ещё себя не уважаешь?)
Цитата:
maxsaf:
Фермер вынужден забить скот, но дешево не продаст потому как жрать то совсем нечего будет - и задорого купят

Экономика так не работает
Когда на рынок "выбрасывается" излишек а излишек в следствии убоя скота будет, то продукт автоматически становится дешевле
Но нет,фермеры упреждая это решили загодя увозить мясо в загран
Тоесть понятно они не хотят уйти в минус
Но с общегосударственной позиции это вредительство (у нас же страна только для нефти капиталистическая а в целом это тот же социализм и остался с его рудементами а виде государственного управления рынка)
Так что государству надо сейчас вливать огромные субсидии крестьянам чтобы они мясо не вывозили ( тогда цена на мясо будет дешёвой)
Цитата:
maxsaf:
Вот я и занимаюсь. Мне сам Сорос сказал

Вы бредите
Какой Сорос? Вы обычный русский мигрант в Канаде
В социальную структуру канадского общества так и не влились,никому там не нужны и вы прекрасно это понимаете,родня,друзья тут остались
Вот вы и живёте вчерашним днём обсуждая новости с Казахстана))
Цитата:
maxsaf:
Я здоров)) Барашки ждут

Это вам так кажется)
И да барашки ждут)
Меня на форуме)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8640
Re: Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост...
Отправлено: 14.07.21 - 15:05
#21
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Цитата:
Сергей kst:
Конечно фермер хочет заработать на сложной ситуации.Тут госчиновники и корпорации типа СК Фармация на пандемии деньги гребут,что о простых фермерах говорить.

Да никто и не спорит что фермер хочет подзаработать на ситуации,поэтому государство и должно компенсировать убыток раз корма не додумались закупить
Цитата:
Добринцофф:
В апельсине купи,будешь приятно удивлен.

Не хочу)
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
87
Re: Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост...
Отправлено: 14.07.21 - 15:10
#22
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У нас страна с большим потреблением мяса особенно говядины и конины. Поэтому даже если мясо будет стоить по цене колумбийского кокса, его все равно будут брать. Менталитет у нас мясной и без него ни как.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
466
Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
Отправлено: 14.07.21 - 15:23
#23
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Цитата:
abaika95:
корма не додумались закупить

Додумались или нет,это их дело,личное.Хотят за бугор продавать,тоже их дело,личное.
Как проблемы у гсударства,из-за чиновников идиотов-то фермер спасай,как фрмеру помочь-ты частник,сам решай проблемы.А о госпомощи фермерам мы знаем-столько припонов и подводных камней,не захочешь такой помощи.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2199
Re: Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост...
Отправлено: 14.07.21 - 15:37
#24
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Цитата:
abaika95:
Везде мясо местных фермерских хозяйств

вроде не маленький мальчик, а веришь продавцам...
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
466
Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
Отправлено: 14.07.21 - 15:55
#25
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Цитата:
юля елиссева:
вроде не маленький мальчик, а веришь продавцам...

В Ас.ы.ж.не мясо привозное,из России.Знакомый на днях жаловался-взял шашлык готовый,свинину,в мясном ряду,пожарил и выбросил 3 кг мяса-воняет,хряк не кастрированный видимо попался :lol: :lol: :lol:
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
117
Re: Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост...
Отправлено: 14.07.21 - 16:37
#26
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Цитата:
Я:
Энергоносители дорожают, тенге свободно плавает , а регулируют цену только на продукты

...но нихрена у них не получается
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2199
Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
Отправлено: 14.07.21 - 16:43
#27
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Цитата:
Сергей kst:
Знакомый на днях жаловался-взял шашлык готовый,свинину,в мясном ряду,пожарил и выбросил 3 кг

Надо быть круглым идиотом, чтобы покупать замаринованый шашлык. Давно известно, что на шашлык и прочие полуфабрикаты "утилизируют" нераспроданное несвежее мясо.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
500
Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
Отправлено: 14.07.21 - 17:57
#28
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Цитата:
Николаич I:
не получается

Потому , что
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
500
Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
Отправлено: 14.07.21 - 17:58
#29
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А у нас вся прибавочная стоимость - желание перекупов
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