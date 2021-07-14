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≡ Аким п. Качар ушел в отставку. Он проработал в должности всего полгода
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41928
Аким п. Качар ушел в отставку. Он проработал в должности всего полгода
Отправлено: 14.07.21 - 17:02
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Об отставке акима поселка Качар Ержана СУЛЕЙМЕНА сообщили утром 13 июля в сообществе "Типичный Качар" в соцсети ВКонтакте. В паблике опубликовано обращение акима, в котором он просит отнестись к его уходу с пониманием.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2199
Re: Аким п. Качар ушел в отставку. Он проработал в должности...
Отправлено: 14.07.21 - 17:02
#1
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/выражаю глубокое уважение и большую благодарность акиму города Рудного Испергенову Куандык Хайдаровичу/ - в акимате Качар не знают про падежные окончания? Или Куандык, так же как Алдамжар, не склоняются? :)
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