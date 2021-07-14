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≡ Частник готов, акимат - нет. Жители района Костанай-2 не могут добиться от власти ответа, когда у них будет газ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41928
Частник готов, акимат - нет. Жители района Костанай-2 не могут добиться от власти ответа, когда у них будет газ
Отправлено: 14.07.21 - 14:57
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История с завершением газификации этого района давняя. Дотянулась до отчета акима Костаная Кайрата Ахметова в 2020-м году. Тогда на сходе с населением он в ответ на выступления жителей сообщил, что газ у них появится до конца 2020-го.
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§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
466
Re: Частник готов, акимат - нет. Жители района Костанай-2 не...
Отправлено: 14.07.21 - 14:57
#1
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Цитата:
В той встрече участвовал и аким области. Говорил, что город получит для этого 96 млн тенге.

Источник:

Видимо деньги получил кто-то,но не город :lol:
Цитата:
«В связи 100-процентной загрузкой газораспределительных станций выдача технических условий на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, подключенным к ГРС-2 и ГРС-3 Костаная, прекращена.
Источник:

Ну как так?Молодая страна,"вся таблица Менделеева",активный рост населения,большие темпы строительства жилья.А обеспечить необходимой мощностью город не могут.И в этом деле они с планированием облажались.Встает вопрос,а накой стратегическую безопасность страны,отдали бездарным и никчемным управленцам в частные руки???Естественно,их интересует только выгода.
Энерго центр вон,к новому мкрн Кунай мощности подвел,дал задел под будущих потребителей так сказать.Транс Газ Каймак так же подвел газ.Будущим потребителям скажут-нет мощностей?
Театр абсурда,горстка конченых дебилов.Посидел министром,облажался-перевели на другую должность.Как они там на верху не поймут-использованные презервативы-выбрасывают.
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A
§ AskKst
(Пользователи)
Регистрация:
09.07.21
Сообщений:
1
Re: Частник готов, акимат - нет. Жители района Костанай-2 не...
Отправлено: 14.07.21 - 17:02
#2
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У нас Аймак частное АО ? :-o
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