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Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41928
Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
Отправлено: 14.07.21 - 11:33
Засуха, ставшая причиной падежа скота на юге и западе страны, грозит неурожаем осенью. К ноябрю мясо в Казахстане может подорожать до 4 тысяч тенге за кг. Власти пытаются сдержать рост цен.
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Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
Отправлено: 14.07.21 - 14:30
Цитата:
Я здоров)) Барашки ждут))
abaika95:
а не буду время тратить на лечение комплексов мигрантов из Канады,России и Германии)
а не буду время тратить на лечение комплексов мигрантов из Канады,России и Германии)
Я здоров)) Барашки ждут))
Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
Отправлено: 14.07.21 - 14:34
Цитата:
Это да,как и с зерном.Вот только нельзя забывать,что прокормить скот стало дороже,плюс топливо подорожало,эл.энергия.Вот и итоговая цена.Конечно фермер хочет заработать на сложной ситуации.Тут госчиновники и корпорации типа СК Фармация на пандемии деньги гребут,что о простых фермерах говорить.
Вобщем-планирование и прогнозирование,особенно в масштабах страны-очень сложное занятие и не по зубам нашим министрам.
abaika95:
Фермеры возмущены почему им вводят запрет на экспорт мяса,тоесть мяса будет валом? И крестьяне хотят под шумок якобы начинающегося голода в три дорога увезти мясо в Россию когда как на местном рынке не выгодно будет пускать мясо по той же а может и дешёвой цене.Тоесть типичная политика монопольной выгоды даже в тяжёлой ситуации,фермер свое не упустит и мясо не должно подорожать,его сейчас просто искусственно под всеми предлогами будут вывозить из страны чтобы продать там с наценкой чем тут дешево
Фермеры возмущены почему им вводят запрет на экспорт мяса,тоесть мяса будет валом? И крестьяне хотят под шумок якобы начинающегося голода в три дорога увезти мясо в Россию когда как на местном рынке не выгодно будет пускать мясо по той же а может и дешёвой цене.Тоесть типичная политика монопольной выгоды даже в тяжёлой ситуации,фермер свое не упустит и мясо не должно подорожать,его сейчас просто искусственно под всеми предлогами будут вывозить из страны чтобы продать там с наценкой чем тут дешево
Это да,как и с зерном.Вот только нельзя забывать,что прокормить скот стало дороже,плюс топливо подорожало,эл.энергия.Вот и итоговая цена.Конечно фермер хочет заработать на сложной ситуации.Тут госчиновники и корпорации типа СК Фармация на пандемии деньги гребут,что о простых фермерах говорить.
Вобщем-планирование и прогнозирование,особенно в масштабах страны-очень сложное занятие и не по зубам нашим министрам.
Re: Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост...
Отправлено: 14.07.21 - 14:41
Цитата:
Поднимутся. Все же знают и про засуху и про неурожай, захотят на чужом горе навариться. Вот и поднимут.
юля елиссева:
Не поднимутся цены на мясо.
Не поднимутся цены на мясо.
Поднимутся. Все же знают и про засуху и про неурожай, захотят на чужом горе навариться. Вот и поднимут.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1885
Re: Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост...
Отправлено: 14.07.21 - 14:43
Цитата:"....засуха в Казахстане привела к отставке министра...."
Не сама засуха, а НЕПРИНЯТИЕ должных мер к последствиям засухи - это и есть повод для отставки министра, хотя как говорят в Астане, люди приближённые ко двору, причина отставки совсем другая: в Казахстане - реально ни Президент, ни Премьер не могут просто так, назначить министра, его назначают влиятельные олигархические, клановые, финансово-промышленные группы для решения чисто СВОИХ интересов.
По поводу недостатка кормов: - да, набор трав слабый, но все кто хотел, практически уже обеспечили себя кормами. ( сужу по своему сельскому округу, картина примерно у всех одинаковая): мясо есть и будет; две области где обьявлено ЧС из-за засухи реально не влияют на цены мясо - это не сельхоз.области, цена естественно осенью поднимется и она никак не связано с кормами: ВСЁ и ВСЯ вокруг поднимется в цене, почему бы и фермеру не поднять сдаточную цену. Государство само начинает поднимает цены на всё ( энергоносители, стоимость ком.услуг, МРП и так далее ).
Не сама засуха, а НЕПРИНЯТИЕ должных мер к последствиям засухи - это и есть повод для отставки министра, хотя как говорят в Астане, люди приближённые ко двору, причина отставки совсем другая: в Казахстане - реально ни Президент, ни Премьер не могут просто так, назначить министра, его назначают влиятельные олигархические, клановые, финансово-промышленные группы для решения чисто СВОИХ интересов.
По поводу недостатка кормов: - да, набор трав слабый, но все кто хотел, практически уже обеспечили себя кормами. ( сужу по своему сельскому округу, картина примерно у всех одинаковая): мясо есть и будет; две области где обьявлено ЧС из-за засухи реально не влияют на цены мясо - это не сельхоз.области, цена естественно осенью поднимется и она никак не связано с кормами: ВСЁ и ВСЯ вокруг поднимется в цене, почему бы и фермеру не поднять сдаточную цену. Государство само начинает поднимает цены на всё ( энергоносители, стоимость ком.услуг, МРП и так далее ).
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7973
Re: Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост...
Отправлено: 14.07.21 - 14:46
Цитата:
В апельсине купи,будешь приятно удивлен.
abaika95:
Где? Чето ни в одном магазине сие мясо не встречал
Где? Чето ни в одном магазине сие мясо не встречал
В апельсине купи,будешь приятно удивлен.
Re: Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост...
Отправлено: 14.07.21 - 14:55
Цитата:
Поэтому ты так часто бегаешь обиженно на меня в редакцию жаловаться?))
Обиженный и ещё себя не уважаешь?)
Цитата:
Экономика так не работает
Когда на рынок "выбрасывается" излишек а излишек в следствии убоя скота будет, то продукт автоматически становится дешевле
Но нет,фермеры упреждая это решили загодя увозить мясо в загран
Тоесть понятно они не хотят уйти в минус
Но с общегосударственной позиции это вредительство (у нас же страна только для нефти капиталистическая а в целом это тот же социализм и остался с его рудементами а виде государственного управления рынка)
Так что государству надо сейчас вливать огромные субсидии крестьянам чтобы они мясо не вывозили ( тогда цена на мясо будет дешёвой)
Цитата:
Вы бредите
Какой Сорос? Вы обычный русский мигрант в Канаде
В социальную структуру канадского общества так и не влились,никому там не нужны и вы прекрасно это понимаете,родня,друзья тут остались
Вот вы и живёте вчерашним днём обсуждая новости с Казахстана))
Цитата:
Это вам так кажется)
И да барашки ждут)
Меня на форуме)
drakon:
На тебя - обижаться, себя не - уважать
На тебя - обижаться, себя не - уважать
Поэтому ты так часто бегаешь обиженно на меня в редакцию жаловаться?))
Обиженный и ещё себя не уважаешь?)
Цитата:
maxsaf:
Фермер вынужден забить скот, но дешево не продаст потому как жрать то совсем нечего будет - и задорого купят
Фермер вынужден забить скот, но дешево не продаст потому как жрать то совсем нечего будет - и задорого купят
Экономика так не работает
Когда на рынок "выбрасывается" излишек а излишек в следствии убоя скота будет, то продукт автоматически становится дешевле
Но нет,фермеры упреждая это решили загодя увозить мясо в загран
Тоесть понятно они не хотят уйти в минус
Но с общегосударственной позиции это вредительство (у нас же страна только для нефти капиталистическая а в целом это тот же социализм и остался с его рудементами а виде государственного управления рынка)
Так что государству надо сейчас вливать огромные субсидии крестьянам чтобы они мясо не вывозили ( тогда цена на мясо будет дешёвой)
Цитата:
maxsaf:
Вот я и занимаюсь. Мне сам Сорос сказал
Вот я и занимаюсь. Мне сам Сорос сказал
Вы бредите
Какой Сорос? Вы обычный русский мигрант в Канаде
В социальную структуру канадского общества так и не влились,никому там не нужны и вы прекрасно это понимаете,родня,друзья тут остались
Вот вы и живёте вчерашним днём обсуждая новости с Казахстана))
Цитата:
maxsaf:
Я здоров)) Барашки ждут
Я здоров)) Барашки ждут
Это вам так кажется)
И да барашки ждут)
Меня на форуме)
Re: Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост...
Отправлено: 14.07.21 - 15:05
Цитата:
Да никто и не спорит что фермер хочет подзаработать на ситуации,поэтому государство и должно компенсировать убыток раз корма не додумались закупить
Цитата:
Не хочу)
Сергей kst:
Конечно фермер хочет заработать на сложной ситуации.Тут госчиновники и корпорации типа СК Фармация на пандемии деньги гребут,что о простых фермерах говорить.
Конечно фермер хочет заработать на сложной ситуации.Тут госчиновники и корпорации типа СК Фармация на пандемии деньги гребут,что о простых фермерах говорить.
Да никто и не спорит что фермер хочет подзаработать на ситуации,поэтому государство и должно компенсировать убыток раз корма не додумались закупить
Цитата:
Добринцофф:
В апельсине купи,будешь приятно удивлен.
В апельсине купи,будешь приятно удивлен.
Не хочу)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.20
- Сообщений:
- 87
Re: Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост...
Отправлено: 14.07.21 - 15:10
У нас страна с большим потреблением мяса особенно говядины и конины. Поэтому даже если мясо будет стоить по цене колумбийского кокса, его все равно будут брать. Менталитет у нас мясной и без него ни как.
Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
Отправлено: 14.07.21 - 15:23
Цитата:
Додумались или нет,это их дело,личное.Хотят за бугор продавать,тоже их дело,личное.
Как проблемы у гсударства,из-за чиновников идиотов-то фермер спасай,как фрмеру помочь-ты частник,сам решай проблемы.А о госпомощи фермерам мы знаем-столько припонов и подводных камней,не захочешь такой помощи.
abaika95:
корма не додумались закупить
корма не додумались закупить
Додумались или нет,это их дело,личное.Хотят за бугор продавать,тоже их дело,личное.
Как проблемы у гсударства,из-за чиновников идиотов-то фермер спасай,как фрмеру помочь-ты частник,сам решай проблемы.А о госпомощи фермерам мы знаем-столько припонов и подводных камней,не захочешь такой помощи.
Re: Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост...
Отправлено: 14.07.21 - 15:37
Цитата:
вроде не маленький мальчик, а веришь продавцам...
abaika95:
Везде мясо местных фермерских хозяйств
Везде мясо местных фермерских хозяйств
вроде не маленький мальчик, а веришь продавцам...
Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
Отправлено: 14.07.21 - 15:55
Цитата:
В Ас.ы.ж.не мясо привозное,из России.Знакомый на днях жаловался-взял шашлык готовый,свинину,в мясном ряду,пожарил и выбросил 3 кг мяса-воняет,хряк не кастрированный видимо попался
юля елиссева:
вроде не маленький мальчик, а веришь продавцам...
вроде не маленький мальчик, а веришь продавцам...
В Ас.ы.ж.не мясо привозное,из России.Знакомый на днях жаловался-взял шашлык готовый,свинину,в мясном ряду,пожарил и выбросил 3 кг мяса-воняет,хряк не кастрированный видимо попался
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 117
Re: Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост...
Отправлено: 14.07.21 - 16:37
Цитата:
...но нихрена у них не получается
Я:
Энергоносители дорожают, тенге свободно плавает , а регулируют цену только на продукты
Энергоносители дорожают, тенге свободно плавает , а регулируют цену только на продукты
...но нихрена у них не получается
Власти хотят запретить экспорт мяса, чтобы сдержать рост цен. Фермеры против
Отправлено: 14.07.21 - 16:43
Цитата:
Надо быть круглым идиотом, чтобы покупать замаринованый шашлык. Давно известно, что на шашлык и прочие полуфабрикаты "утилизируют" нераспроданное несвежее мясо.
Сергей kst:
Знакомый на днях жаловался-взял шашлык готовый,свинину,в мясном ряду,пожарил и выбросил 3 кг
Знакомый на днях жаловался-взял шашлык готовый,свинину,в мясном ряду,пожарил и выбросил 3 кг
Надо быть круглым идиотом, чтобы покупать замаринованый шашлык. Давно известно, что на шашлык и прочие полуфабрикаты "утилизируют" нераспроданное несвежее мясо.
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