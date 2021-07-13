Почему российская вакцина «Спутник V» вдруг оказалась разработкой лишь НИЦЭМ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи?
Отправлено: 13.07.21 - 09:59
Около года назад официальные СМИ сообщили, что Министерство обороны Российской Федерации совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России создали эффективную и безопасную вакцину «Gam-COVID-Vac», она же «Спутник V». Однако впоследствии военные микробиологи пропали и в СМИ упоминаться стал лишь один разработчик – НИЦЭМ им. Гамалеи. Читать новость
Да ради бога колитесь чем хотите кто хочет. А про Конституцию и т.п ибо не надо принуждать у каждого своя голова на плечах. Ну не верю я в вакцины, за свои 40 лет в больницу только с артрозом обратился. За полтора года Коронобесие даже простудой не болел - может заслуга масок, тут как говорится не знаю, специфика работы - постоянно в общественных местах причем разных. Так вот с какого перепуга я себе должен колоть не известно что и чем это может через год или 2 или 5 лет закончится после этой прививки. Аналогия, можно курить 20 лет и ничего, а можно и через 10лет курения от инсульта сдохнуть. Так что не надо давить на людей, кто хочет сделает, кто не хочет - это его право. А то начали - с работы уволим, детей в школу не пустим если родители не привиты и т.д
К чему данная заметка не понял (возможно требуется доп. обработка) Сам против прививки, но вынужден был поставить и все указанное в статье как раз и поспособствовало выбору вакцины за Российский Спутник. Основных довода было 2: 1) не доверие западной медицине т.к. для нее вакцина в первую очередь товар как бы они там не трясли своими допусками и прочим (это в первую очередь способ ограничить конкурентов, а не беспокойство за пациентов). 2) армейские структуры подверглись меньшему деструктивному влиянию 90-х годов в силу естественных ограничений (секретоносители, общая дисциплина и невозможность просто взять и уволится), соотвественно школа разработки вакцин для борьбы с иностранным биологическим оружием так и навыки разработки собственных сохранилась в большем объеме чем в гражданском секторе. Как вывод выбрал Спутник.
5555: Основных довода было 2: 1) не доверие западной медицине т.к. для нее вакцина в первую очередь товар как бы они там не трясли своими допусками и прочим (это в первую очередь способ ограничить конкурентов, а не беспокойство за пациентов).
Так, если не ошибаюсь к нам произведённые на Западе и США вакцины ещё не поступили, ждём. В Израиле фармакологическая отрасль развита, за здоровье пациентов беспокоятся по лучше чем наши деятели, как тут знатоки говорят чинуши.
При этом в Израиле население вакцинируют исключительно препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech, произведённые в загнивающих странах, как говорят отдельные грамотеи, другие вакцины они вообще не используют. На 12.07.2021 года в Израиле провакцинировали двумя дозами, то есть полностью 55,73% населения.
Kairat stayer: При этом в Израиле население вакцинируют исключительно препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech, произведённые в загнивающих странах, как говорят отдельные грамотеи, другие вакцины они вообще не используют. На 12.07.2021 года в Израиле провакцинировали двумя дозами, то есть полностью 55,73% населения.
13 июля 2021 года заразилось в Израиле 1275 человек, в среднем за последние 7 дней 530. У нас заразилось более 3600 человек.
Kairat stayer: 13 июля 2021 года заразилось в Израиле 1275 человек, в среднем за последние 7 дней 530. У нас заразилось более 3600 человек.
Ещё важно обращать внимание на тяжелое течение заболевания и смертность - среди вакцинированных.
В общем же смертность в Израиле от коронавируса с момента начала вакцинации является незначительной, не сопоставимой ни с одной страной, где не было столько провакцинированных. И в это же время антиваксеры приводят пример Израиля в качестве неудачной кампании по вакцинации.
5555: Сам против прививки, но вынужден был поставить и все указанное в статье как раз и поспособствовало выбору вакцины за Российский Спутник
Цель этой заметки в том, чтобы напомнить и другим, кем, как и когда изобретён и испытан этот препарат, так как длительное время в качестве разработчика вакцины указывается лишь НИЦЭМ им. Гамалеи. Кто-то забыл о других участниках, а кто-то и не знал.
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