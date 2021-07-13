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≡ Почему российская вакцина «Спутник V» вдруг оказалась разработкой лишь НИЦЭМ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41928
Почему российская вакцина «Спутник V» вдруг оказалась разработкой лишь НИЦЭМ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи?
Отправлено: 13.07.21 - 09:59
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Около года назад официальные СМИ сообщили, что Министерство обороны Российской Федерации совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России создали эффективную и безопасную вакцину «Gam-COVID-Vac», она же «Спутник V». Однако впоследствии военные микробиологи пропали и в СМИ упоминаться стал лишь один разработчик – НИЦЭМ им. Гамалеи.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
127
Почему российская вакцина «Спутник V» вдруг оказалась разработкой лишь НИЦЭМ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи?
Отправлено: 13.07.21 - 09:59
#1
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'Код:
'
Я таки,бы сформулировал последнее предложение  несколько по другому-
У нас стадом продолжаются разговоры... и далее по тексту.

[Исправлено: urmas,  13.07.2021 - 10:00]

[Исправлено: urmas,  13.07.2021 - 10:01]


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В


§ Валентин







(Уважаемые пользователи)




Регистрация: 
23.12.06
Сообщений: 
7603








  Почему российская вакцина «Спутник V» вдруг оказалась разработкой лишь НИЦЭМ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи?


Отправлено: 13.07.21 - 10:00


#2 




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Для читающих по английски, результаты исследований эффективности Спутника против новых штаммов коронавируса: 

Для нечитающих по английски: вакцина эффективна, против некоторых штаммов эффективность немного снижена, так же как у конкурентов.

[Исправлено: Валентин,  13.07.2021 - 10:04]


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M


§ Mr_negotive







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
23.05.21
Сообщений: 
124








  Re: Почему российская вакцина «Спутник V» вдруг оказалась...


Отправлено: 13.07.21 - 11:22


#3 




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А как-то можно исправить опечатки в последних двух абзацах?
"преследовали цель истребить россия" (на россиян) 
и "ЕС вакцинировал 50 населения" (на 50%).


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Rexyn


* Rexyn







(Администрация сайта)




Регистрация: 
22.11.17
Сообщений: 
314








  Почему российская вакцина «Спутник V» вдруг оказалась разработкой лишь НИЦЭМ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи?


Отправлено: 13.07.21 - 11:26


#4 




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Цитата:
Mr_negotive:
А как-то можно исправить опечатки в последних двух абзацах?

сейчас поправим


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Odin_iz_Teh


§ Odin_iz_Teh







(Пользователи)




Регистрация: 
28.09.20
Сообщений: 
24








  Re: Почему российская вакцина «Спутник V» вдруг оказалась...


Отправлено: 13.07.21 - 13:44


#5 




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Да ради бога колитесь чем хотите кто хочет. А про Конституцию и т.п ибо не надо принуждать у каждого своя голова на плечах. Ну не верю я в вакцины, за свои 40 лет в больницу только с артрозом обратился. За полтора года Коронобесие даже простудой не болел - может заслуга масок, тут как говорится не знаю, специфика работы - постоянно в общественных местах причем разных. Так вот с какого перепуга я себе должен колоть не известно что и чем это может через год или 2 или 5 лет закончится после этой прививки. Аналогия, можно курить 20 лет и ничего, а можно и через 10лет курения от инсульта сдохнуть. Так что не надо давить на людей, кто хочет сделает, кто не хочет - это его право. А то начали - с работы уволим, детей в школу не пустим если родители не привиты и т.д


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5555


§ 5555







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Костанай
Регистрация: 
02.03.15
Сообщений: 
204








  Re: Почему российская вакцина «Спутник V» вдруг оказалась...


Отправлено: 13.07.21 - 14:13


#6 




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К чему данная заметка не понял (возможно требуется доп. обработка) Сам против прививки, но вынужден был поставить и все указанное в статье как раз и поспособствовало выбору вакцины за Российский Спутник. Основных довода было 2: 1) не доверие западной медицине т.к. для нее вакцина в первую очередь товар как бы они там не трясли своими допусками и прочим (это в первую очередь способ ограничить конкурентов, а не беспокойство за пациентов). 2) армейские структуры подверглись меньшему деструктивному влиянию 90-х годов в силу естественных ограничений (секретоносители, общая дисциплина и невозможность просто взять и уволится), соотвественно школа разработки вакцин для борьбы с иностранным биологическим оружием так и навыки разработки собственных сохранилась в большем объеме чем в гражданском секторе. Как вывод выбрал Спутник.


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ПолиграфЪ Боярышников


§ ПолиграфЪ Боярышников







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
город Костанай
Регистрация: 
22.05.17
Сообщений: 
371








  Re: Почему российская вакцина «Спутник V» вдруг оказалась...


Отправлено: 14.07.21 - 12:21


#7 




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Начинаю верить....





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K


§ Kairat stayer







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
28.05.18
Сообщений: 
2242








  Re: Почему российская вакцина «Спутник V» вдруг оказалась...


Отправлено: 14.07.21 - 13:09


#8 




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Цитата:
5555:
Основных довода было 2: 1) не доверие западной медицине т.к. для нее вакцина в первую очередь товар как бы они там не трясли своими допусками и прочим (это в первую очередь способ ограничить конкурентов, а не беспокойство за пациентов).


Так, если не ошибаюсь к нам произведённые на Западе и США вакцины ещё не поступили, ждём. В Израиле фармакологическая отрасль развита, за здоровье пациентов беспокоятся по лучше чем наши деятели, как тут знатоки говорят чинуши.

При этом в Израиле население вакцинируют исключительно препаратами  Moderna и Pfizer/BioNTech, произведённые в загнивающих странах, как говорят отдельные грамотеи, другие вакцины они вообще не используют. На 12.07.2021 года в Израиле провакцинировали двумя дозами, то есть полностью 55,73% населения. 

Подробнее здесь: 


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K


§ Kairat stayer







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
28.05.18
Сообщений: 
2242








  Re: Почему российская вакцина «Спутник V» вдруг оказалась...


Отправлено: 14.07.21 - 13:19


#9 




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Цитата:
Kairat stayer:
При этом в Израиле население вакцинируют исключительно препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech, произведённые в загнивающих странах, как говорят отдельные грамотеи, другие вакцины они вообще не используют. На 12.07.2021 года в Израиле провакцинировали двумя дозами, то есть полностью 55,73% населения.


13 июля 2021 года заразилось в Израиле 1275 человек, в среднем за последние 7 дней 530. У нас заразилось более 3600 человек.

Подробнее здесь: 


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M


§ Mr_negotive







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
23.05.21
Сообщений: 
124








  Re: Почему российская вакцина «Спутник V» вдруг оказалась...


Отправлено: 14.07.21 - 15:46


#10 




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Цитата:
Kairat stayer:
13 июля 2021 года заразилось в Израиле 1275 человек, в среднем за последние 7 дней 530. У нас заразилось более 3600 человек.


Ещё важно обращать внимание на тяжелое течение заболевания и смертность - среди вакцинированных. 

В общем же смертность в Израиле от коронавируса с момента начала вакцинации является незначительной, не сопоставимой ни с одной страной, где не было столько провакцинированных. И в это же время антиваксеры приводят пример Израиля в качестве неудачной кампании по вакцинации.  

Статистика заражений коронавирусом Covid-19 в Израиле


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M


§ Mr_negotive







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
23.05.21
Сообщений: 
124








  Re: Почему российская вакцина «Спутник V» вдруг оказалась...


Отправлено: 14.07.21 - 15:49


#11 




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Цитата:
5555:
Сам против прививки, но вынужден был поставить и все указанное в статье как раз и поспособствовало выбору вакцины за Российский Спутник


Цель этой заметки в том, чтобы напомнить и другим, кем, как и когда изобретён и испытан этот препарат, так как длительное время в качестве разработчика вакцины указывается лишь НИЦЭМ им. Гамалеи. Кто-то забыл о других участниках, а кто-то и не знал.


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