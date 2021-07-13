Отправлено: - 13:09

5555:

Основных довода было 2: 1) не доверие западной медицине т.к. для нее вакцина в первую очередь товар как бы они там не трясли своими допусками и прочим (это в первую очередь способ ограничить конкурентов, а не беспокойство за пациентов).

Цитата:Так, если не ошибаюсь к нам произведённые на Западе и США вакцины ещё не поступили, ждём. В Израиле фармакологическая отрасль развита, за здоровье пациентов беспокоятся по лучше чем наши деятели, как тут знатоки говорят чинуши.При этом в Израиле население вакцинируют исключительно препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech, произведённые в загнивающих странах, как говорят отдельные грамотеи, другие вакцины они вообще не используют. На 12.07.2021 года в Израиле провакцинировали двумя дозами, то есть полностью 55,73% населения.Подробнее здесь: