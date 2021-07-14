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≡ В ЕС объяснили, почему до сих пор не одобрили "Спутник V": Разработчик предоставил неполные данные
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41927
В ЕС объяснили, почему до сих пор не одобрили "Спутник V": Разработчик предоставил неполные данные
Отправлено: 14.07.21 - 10:57
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Разработчики российской вакцины не предоставили Европейскому агентству лекарственных средств полные данные исследований препарата. В Европейском агентстве лекарственных средств считают, что российские учёные не привыкли работать с регулирующим органом ЕС
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12349
Re: В ЕС объяснили, почему до сих пор не одобрили "Спутник...
Отправлено: 14.07.21 - 10:57
#1
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как наши врачи привязаны к дистрибьюторам
при выписке рецептов, так и эта ема на подсосе сидит
у пфайзеров ..к бабке не ходи.
при этом "При этом само EMA от комментариев отказалось.//
а распространяет всю эту информацию
///по словам информатора Reuters//
тоже видать неподкупные.
так что грош цена всем эти размышления от рейтерс.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
803
Re: В ЕС объяснили, почему до сих пор не одобрили "Спутник...
Отправлено: 14.07.21 - 13:35
#2
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Мне всё равно почему ЕС не признаёт "спутник", меня больше волнует почему сама Россия не признаёт свой "спутник"? Почему привитые не в РФ "спутником" должны делать ПЦР-тест перед въездом в страну? Думаю России нужно сначала самой одобрить свой "спутник", а уж потом ждать этого от ЕС.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2196
Re: В ЕС объяснили, почему до сих пор не одобрили "Спутник...
Отправлено: 14.07.21 - 13:51
#3
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Цитата:
KOS77:
Мне всё равно почему ЕС не признаёт "спутник", меня больше волнует почему сама Россия не признаёт свой "спутник"?

Потому что знают что это дрянь, а не вакцина. Для властьдержащих в России заказали 200 тысяч доз Пфайзера.
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5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
204
Re: В ЕС объяснили, почему до сих пор не одобрили "Спутник...
Отправлено: 14.07.21 - 14:04
#4
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Цитата:
KOS77:
должны делать ПЦР-тест перед въездом в страну?

ну наверное потому что они знают как у нас любят ставить вакцины за 10 000
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12349
В ЕС объяснили, почему до сих пор не одобрили "Спутник V": Разработчик предоставил неполные данные
Отправлено: 14.07.21 - 14:13
#5
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///В период после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer/BioNTech в Австрии скончался 41 человек. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения//

///В общей сложности 55 жителей США скончались после вакцинации от коронавируса препаратами производства Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщает The Epoch Time со ссылкой на отчеты медицинских учреждений и комментарии родственников.///

//В Швейцарии зарегистрировано 16 смертельных исходов после прививки от коронавируса.//

//23 жителя Норвегии, получивших вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, скончались, сообщилоНорвежское агентство лекарственных средств//
вот свежий случай
///Вскоре после вакцинации против коронавируса препаратом от Pfizer умер 47-летний житель Винницкой области.В министерстве рассказали, что прививку человек получил в 13:45. В течение следующего часа жалоб на самочувствие у него не было. Но уже в 17:00 у пациента появилась тошнота и потеря сознания. Врачи, прибывшие на вызов, провели реанимационные мероприятия. Однако спасти мужчину не удалось. В 18:02 медики констатировали смерть.
//
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2126
Re: В ЕС объяснили, почему до сих пор не одобрили "Спутник...
Отправлено: 14.07.21 - 14:29
#6
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Цитата:
KOS77:
Мне всё равно почему ЕС не признаёт "спутник", меня больше волнует почему сама Россия не признаёт свой "спутник"? Почему привитые не в РФ "спутником" должны делать ПЦР-тест перед въездом в страну? Думаю России нужно сначала самой одобрить свой "спутник", а уж потом ждать этого от ЕС.


Совершенно верное замечание!
Хрен поймешь этот Роспотребнадзор касаемо сдачи ПЦР-тестов гражданами тех же стран СНГ привитых «Спутником V».

В России у привитых «Спутником» или другими российскими вакцинами проблем в перемещении по стране нет, как нет и в целом ограничения в социальной среде обитания. Но почему привитые «Спутником» в других странах СНГ должны сдавать ПЦР-тесты, вызывает резонный вопрос.

Понятно, что пока Россия не одобрит применение зарубежных вакцин, то граждане зарубежных стран, привитых такими вакцинами, будут обязаны сдавать ПЦР-тесты при въезде в Россию, соответственно и с гражданами России те же ограничения при въезде в зарубежные страны, так как там из российских вакцин пока что ни одна не одобрена.

Касаемо Спутника в Европе, то его одобрение не за горами, действительно разработчик Спутника ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» не так четко знаком со всеми нюансами требований Европейского агентства лекарственных средств, так как это ФГБУ да и Российский фонд прямых инвестиций кто продает вакцину, далеко не Pfizer, Moderna c AstraZeneca деятельность которых давно связана непосредственно с коммерческой продажей многочисленных фармацевтических препаратов по всему миру, поэтому последним гораздо легче и быстрее получать одобрения от европейских и других регуляторов по регистрации лекарственных препаратов, так как они давно знакомы со всеми правилами и особенностями регистрации медпрепаратов.

Ничего страшного, за то ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» будет уже само знать, как в дальнейшем работать с тем же Европейским агентством лекарственных средств.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2126
В ЕС объяснили, почему до сих пор не одобрили "Спутник V": Разработчик предоставил неполные данные
Отправлено: 14.07.21 - 14:35
#7
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Цитата:
юля елиссева:
Потому что знают что это дрянь, а не вакцина. Для властьдержащих в России заказали 200 тысяч доз Пфайзера.

:lol: 8-)

Желаю вам не болеть короновирусом и дождаться Pfizer, Moderna или AstraZeneca ;-) , ну а пока ждете чтобы не остаться без работы и не испытывать ограничения в социальной среде обитания :lol:
Я от Pfizer отказался, так как он у нас не зарегистрирован, а по стране перемещаться надо без проблем да в кино с театром и спортзалом ходить надо, а без QR-код сертификата о вакцинации Covid-19 почти уже ни куда не попадешь.

[Исправлено: Нурбанчик, 14.07.2021 - 14:39]
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
974
В ЕС объяснили, почему до сих пор не одобрили "Спутник V": Разработчик предоставил неполные данные
Отправлено: 14.07.21 - 15:00
#8
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Цитата:
юля елиссева:
в России заказали 200 тысяч

Смотрю, "узун-кулак" крепко держит, не отпускает :-)
Фейк литовского "политолога" только Украина воспроизводила, и вы вот пытаетесь :lol:
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