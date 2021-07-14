Отправлено: - 14:55

drakon:

На тебя - обижаться, себя не - уважать

maxsaf:

Фермер вынужден забить скот, но дешево не продаст потому как жрать то совсем нечего будет - и задорого купят

maxsaf:

Вот я и занимаюсь. Мне сам Сорос сказал

maxsaf:

Я здоров)) Барашки ждут

Цитата:Поэтому ты так часто бегаешь обиженно на меня в редакцию жаловаться?))Обиженный и ещё себя не уважаешь?)Цитата:Экономика так не работаетКогда на рынок "выбрасывается" излишек а излишек в следствии убоя скота будет, то продукт автоматически становится дешевлеНо нет,фермеры упреждая это решили загодя увозить мясо в загранТоесть понятно они не хотят уйти в минусНо с общегосударственной позиции это вредительство (у нас же страна только для нефти капиталистическая а в целом это тот же социализм и остался с его рудементами а виде государственного управления рынка)Так что государству надо сейчас вливать огромные субсидии крестьянам чтобы они мясо не вывозили ( тогда цена на мясо будет дешёвой)Цитата:Вы бредитеКакой Сорос? Вы обычный русский мигрант в КанадеВ социальную структуру канадского общества так и не влились,никому там не нужны и вы прекрасно это понимаете,родня,друзья тут осталисьВот вы и живёте вчерашним днём обсуждая новости с Казахстана))Цитата:Это вам так кажется)И да барашки ждут)Меня на форуме)