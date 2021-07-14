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≡ Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41925
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 14.07.21 - 11:42
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За вторник, 13 июля, в регионе зарегистрировано 98 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,55%. Из числа инфицированных 86 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7584
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 14.07.21 - 11:42
#1
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Когда нас "осчастливят" очередным постановлением?
Интересует вопрос дачных автобусов в выходные дни?
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
122
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 14.07.21 - 12:35
#2
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Идёт активно процесс вакцинации и на этом фоне рапортуют о росте заболеваемости. В чём причина? Никто объяснять не будет? Рост заболеваемости не может быть связан с нарушениями масочного режима и иных требований в прививочных кабинетах и возле них?
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7584
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 14.07.21 - 13:00
#3
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Цитата:
Mr_negotive:
В чём причина?

Вот и врачи Нур-Султана показали видеозапись, снятую в одном из ковидных стационаров. Ролик появился на странице управления общественного здравоохранения Нур-Султана в Instagram. Автор видео отмечает, что коронавирусом заражаются всё больше молодых людей, также растёт количество пациентов в тяжёлом состоянии. "Я хочу, чтобы вы услышали из первых уст. Чтобы вы знали реальную ситуацию. Очень много тяжёлых больных, очень много погибает, стали болеть дети. Я прошу вас, возьмите ответственность за своё здоровье", – говорит автор видео.

Удивительно, в чем причина?
А может всем этим мониторинговым группам съездить в Щучье-Боровое - зону "отсутствия" ковида? Там в прошедшие жаркие дни июня-июля толпы понаехавших столичных жителей и совершенное пренебрежение каких-либо ограничений, мер и правил...А теперь они все вернулись в красную зону и реанимации...
Прям удивительно, откуда же рост?
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