Отправлено: - 12:27

Odin_iz_Teh:

Нормально они так переобулись.

Цитата:а вы о ком ведете речь? о вузе? так вуз - подневольное лицо! Не защищаю конкретно этот вуз. Я так понимаю - данный вуз, являясь частным, относится к категории предпринимателей. А что в отношении этой части общества было озвучено Правительством? А что происходит в связи с эти в частных организациях (любой сферы деятельности)- не то же ли самое? не гонят ли всех сотрудников на вакцинацию, чтобы дальше "жить"? Так вот и данный представитель - также заботится о своей "жизни". Может местами не совсем правильно выразилась и сформулировала, но примерно так. Или я не права? А может, если коснемся конкретно вузов: к примеру, в КРУ - что не поставили условие студентам вакцинироваться? боюсь что поставили - но они рот не открывают, могут быть поставлены условия - отчисления. А кому интересно быть отчисленным? - никому. Или же жалобы быстро "под сукно" убираются. Не могу ничего утверждать... Потому понятие "переобулись" в данном случае - весьма обдуманно стоит употреблять. Многие сейчас оказываются в роли "переобувшихся" в вопросах вакцинации, чтобы дальше жить, т.к. являются зависимыми - это не очень смешно, а даже грустно!