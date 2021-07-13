Отправлено: - 12:15

ПолиграфЪ Боярышников:

Почему умалчивают о летальных исходах от вакцинации в Костанае?

ПолиграфЪ Боярышников:

А почему инфекционист сам не работает в ковидном центре?

Цитата:Потому что умереть после прививки не означает умереть вследствие прививки. Каждый такой случай расследуется. Ежедневно прививаются огромное количество людей - как здоровых, так и имеющих какие-то заболевания. Вакцина используется ежедневно сотнями тысяч доз по территории её применения. Люди умирают ежедневно, когда такая массовость прививания, может случится так, что прививку получит и тот, кто и так мог умереть в тот же день, вследствие конкретной причины, возможно, вообще никак не связанной с вакциной. Разве это не очевидно?Цитата:Может быть потому, что там нужны более терапевты и реаниматологи? Он же говорит, что каждый должен заниматься своим делом. Задачами врачей такой специализации также является - "изучает возникновение, механизмы развития и клинические проявления инфекционных заболеваний, вызываемых попаданием в организм болезнетворных микроорганизмов. В своей работе инфекционисты опираются на данные эпидемиологии и микробиологии.". Может лечить, а может изучать. И инфекция не одна однако... И с чего вывод, что именно этот инфекционист не лечит ковид?