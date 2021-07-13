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≡ Про врачей, отговаривающих от вакцинации
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41925
Про врачей, отговаривающих от вакцинации
Отправлено: 13.07.21 - 15:08
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Видео, 3 минуты, рекомендую. Инфекционист Иван Коновалов о Врачах, ОТГОВАРИВАЮЩИХ Своих Пациентов Вакцинироваться \"Я занимаюсь вакцинологией 12 лет и все эти 12 лет мы боремся с врачами… Сейчас в ковидных центрах работают офтальмологи, дерматологи и вчерашние студенты.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7584
Про врачей, отговаривающих от вакцинации
Отправлено: 14.07.21 - 11:29
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
в России с 90-х импортная была

ничё не меняется... поднакопила г...на и желчи... давай лей, вчкушка.
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
122
Re: Про врачей, отговаривающих от вакцинации
Отправлено: 14.07.21 - 12:00
#16
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Цитата:
Сабыр:
он заболел ковидом после 2х прививок,сделанных 4 месяца назад

А трансляцию свою этот блогер вёл из палаты реанимации? Или из какого-то другого места, болея тяжелейшим образом? Или рассказал о том, как перенёс это заболевание, после выздоровления и снятия его с ИВЛ?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
371
Re: Про врачей, отговаривающих от вакцинации
Отправлено: 14.07.21 - 12:06
#17
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Цитата:
yudjin:ничё не меняется... поднакопила г...на и желчи... давай лей,


У тебя гражданство Казахстана? Родина Казахстан? Или же ты засланный "казачок"?
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
122
Re: Про врачей, отговаривающих от вакцинации
Отправлено: 14.07.21 - 12:07
#18
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Цитата:
Сабыр:
Где эффективность?

Эффективность, по утверждению разработчиков, составляет около 91%, что говорит о том, что нет 100% защиты и никаких гарантий в таком виде, что один из десяти привитых не получит вообще никакой эффективности. В это же время риск тяжёлого течения и смерти у тех, на кого вакцина подействовала, является несущественным и не сопоставимым не с чем - опять же без 100% гарантии.

Цитата:
Елена Пикельная:
Блогер, святая евхаристия!!!

Свидетель мирового заговора, разоблачивший всю ложь о вакцинации))))
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
122
Re: Про врачей, отговаривающих от вакцинации
Отправлено: 14.07.21 - 12:15
#19
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Почему умалчивают о летальных исходах от вакцинации в Костанае?


Потому что умереть после прививки не означает умереть вследствие прививки. Каждый такой случай расследуется. Ежедневно прививаются огромное количество людей - как здоровых, так и имеющих какие-то заболевания. Вакцина используется ежедневно сотнями тысяч доз по территории её применения. Люди умирают ежедневно, когда такая массовость прививания, может случится так, что прививку получит и тот, кто и так мог умереть в тот же день, вследствие конкретной причины, возможно, вообще никак не связанной с вакциной. Разве это не очевидно?

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А почему инфекционист сам не работает в ковидном центре?


Может быть потому, что там нужны более терапевты и реаниматологи? Он же говорит, что каждый должен заниматься своим делом. Задачами врачей такой специализации также является - "изучает возникновение, механизмы развития и клинические проявления инфекционных заболеваний, вызываемых попаданием в организм болезнетворных микроорганизмов. В своей работе инфекционисты опираются на данные эпидемиологии и микробиологии.". Может лечить, а может изучать. И инфекция не одна однако... И с чего вывод, что именно этот инфекционист не лечит ковид?
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