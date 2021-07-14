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≡ Не заставляют, а рекомендуют - Рассылку о вакцинировании прокомментировало руководство КСТУ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41925
Не заставляют, а рекомендуют - Рассылку о вакцинировании прокомментировало руководство КСТУ
Отправлено: 14.07.21 - 11:27
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В скриншоте рассылки, который прислала "НГ" студентка Костанайского социально-технического университета, сообщается, что ее не допустят к занятиям, если она не вакцинируется. Поэтому "НГ" задала вопросы областному информационному штабу.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7584
Re: Не заставляют, а рекомендуют - Рассылку о вакцинировании...
Отправлено: 14.07.21 - 11:27
#1
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Цитата:
Дополнительно сообщаем, что от акимата Костанайской области каких-либо указаний касательно вакцинации не было".

ну да, ну да...
Такое ощущение, что основная масса педагогов - это подневольные приспешники власти во всех делишках.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
24
Re: Не заставляют, а рекомендуют - Рассылку о вакцинировании...
Отправлено: 14.07.21 - 11:39
#2
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Нормально они так переобулись. :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1884
Re: Не заставляют, а рекомендуют - Рассылку о вакцинировании...
Отправлено: 14.07.21 - 11:58
#3
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Цитата:"...штрафных санкций к студентам исключено..."

А, чем студенты отличаются от рядовых граждан: Закон он одинаков ко всем.
Прививаться нужно ВСЕМ, без исключения.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4629
Re: Не заставляют, а рекомендуют - Рассылку о вакцинировании...
Отправлено: 14.07.21 - 12:27
#4
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
Нормально они так переобулись.

а вы о ком ведете речь? о вузе? так вуз - подневольное лицо! Не защищаю конкретно этот вуз. Я так понимаю - данный вуз, являясь частным, относится к категории предпринимателей. А что в отношении этой части общества было озвучено Правительством? А что происходит в связи с эти в частных организациях (любой сферы деятельности)- не то же ли самое? не гонят ли всех сотрудников на вакцинацию, чтобы дальше "жить"? Так вот и данный представитель - также заботится о своей "жизни". Может местами не совсем правильно выразилась и сформулировала, но примерно так. Или я не права? А может, если коснемся конкретно вузов: к примеру, в КРУ - что не поставили условие студентам вакцинироваться? боюсь что поставили - но они рот не открывают, могут быть поставлены условия - отчисления. А кому интересно быть отчисленным? - никому. Или же жалобы быстро "под сукно" убираются. Не могу ничего утверждать... Потому понятие "переобулись" в данном случае - весьма обдуманно стоит употреблять. Многие сейчас оказываются в роли "переобувшихся" в вопросах вакцинации, чтобы дальше жить, т.к. являются зависимыми - это не очень смешно, а даже грустно!
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
122
Re: Не заставляют, а рекомендуют - Рассылку о вакцинировании...
Отправлено: 14.07.21 - 12:27
#5
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Переобулись из-за того что вакцины мало? Вообще не понятно.
Есть же установленный перечень заболеваний для предотвращения эпидемий которых вакцинация является не добровольной, а именно обязательной. Коронавирусная зараза в этот перечень входит. Ограничение контактов привитых и непривитых в общественных местах является вполне понятным, а с целью защиты здоровья граждан, вполне нормально вводить соответствующие запретительные и различные ограничительные меры. Почему кто-то может подвергать угрозе жизнь и здоровье других из-за личного мнения по поводу вреда вакцинации, не имея противопоказаний? Не думаю, что такое право есть - заражать других, не принимая мер к сокращению рисков заболевания. Не хочешь колоться - сиди дома...
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