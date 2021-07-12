Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+15°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 58% влажность
  • С-СЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41921
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 17:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около 10 владельцев квартир дома № 6 в микроайоне Юбилейный сегодня, 12 июня, вышли на акцию протеста к зданию акимата Костанайской области. Они недовольны качеством построенной ТОО «Вакхстрой» многоэтажки.
Читать новость

elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7295
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 14.07.21 - 00:04
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
И вообще это называется не брак,а сколько заплатили, на столько и сделали.

Вообще то есть нормы и правила. Цитата:
Добринцофф:
Напротив стоят дома БК строй,почему оттуда нет жалоб на подтопление? Потому что квартиры там стоят на порядок дороже да и фирма дорожит своей репутацией.

Вы серьёзно считаете, что за бОльшие деньги, можно и нужно строить качественно, а за меньшие получайте, что хотели? :-x Но определённым нормам это всё равно должно соответствовать и должно обеспечивать необходимые требования, хоть и минимальные, но с полно функциональностью.
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
89
Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...
Отправлено: 14.07.21 - 01:14
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Им нужно поменять название - "Вакх - Одно из имен бога виноградарства, вина и веселья; Бахус (в древнеримской мифологии). 2. Употребляется как поэтический символ беззаботного и необузданного веселья под влиянием вина."
"Как вы яхту назовете - так она и поплывёт".
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7972
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 14.07.21 - 02:09
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вы серьёзно считаете, что за бОльшие деньги, можно и нужно строить качественно, а за меньшие получайте, что хотели?

Это не я придумал,так всегда было есть и будет.
Качественный товар стоит дороже и это нормально,а как иначе?
Ведь если нет разницы то зачем платить больше?
Я с этим ежедневно по работе сталкиваюсь,да и строители которые мне дом строили сразу два тарифа предложили быстро и не дорого,или подольше, но качественно и подороже,выбрал второй вариант и не жалею.

[Исправлено: Добринцофф, 14.07.2021 - 02:12]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14139
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 14.07.21 - 07:44
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Качественный товар стоит дороже и это нормально,а как иначе?

Это совсем не тот случай. Качеством можно проиграть в стоимости отделки, стоимости материалов, оборудования, то есть там где некритично. А в этом случае - просто не годное жильё, к тому же опасное, если коротнет. Ну и чтобы хоть какой-то срок жизни у него был, а не сразу протек.
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3951
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 14.07.21 - 09:33
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отделка салона пластиком или кожей?
И то и другое ВЫПОЛНЯЕТ функцию, но одно дешевле другое дороже.

У крыши есть функциональное назначение, если она его не выполняет - это не крыша.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7972
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 14.07.21 - 10:17
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А в этом случае - просто не годное жильё, к тому же опасное, если коротнет.

С чего ты взял ,что оно негодное?
Я свою первую квартиру то же купил на 5 этаже,потому что она стоила дешевле чем на 3 ,а денег не хватало.
Одной прекрасной весной крыша естественно побежала и ремонтировал я её сам,потому что ПКСК в ЗТБ нету,а собрать деньги с этажей ниже нереально.
Но я прекрасно понимал это перед покупкой квартиры,что если я сейчас экономлю на пятом этаже то возможно потом придётся потратиться.
Так же и здесь,люди купили жильё по 130000тнг\м2,хотя по городу цена 260000,ну так будте готовы к таким вот форс мажорам.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7972
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 14.07.21 - 10:33
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Отделка салона пластиком или кожей?

130тыс или 260тыс\м2
Возьмём квартиру примерно 65м2,экономия составит 8 450 0000тнг
Скиньтесь уже всем домом по 10000-20000 ,наймите бригаду и сделайте крышу,это будет намного быстрее и эффективнее чем бегать по акиматам в поиске правды.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Iney

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS