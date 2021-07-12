Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41921
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 17:07
Около 10 владельцев квартир дома № 6 в микроайоне Юбилейный сегодня, 12 июня, вышли на акцию протеста к зданию акимата Костанайской области. Они недовольны качеством построенной ТОО «Вакхстрой» многоэтажки.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7295
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 14.07.21 - 00:04
Цитата:
Вообще то есть нормы и правила. Цитата:
Вы серьёзно считаете, что за бОльшие деньги, можно и нужно строить качественно, а за меньшие получайте, что хотели? Но определённым нормам это всё равно должно соответствовать и должно обеспечивать необходимые требования, хоть и минимальные, но с полно функциональностью.
Добринцофф:
И вообще это называется не брак,а сколько заплатили, на столько и сделали.
И вообще это называется не брак,а сколько заплатили, на столько и сделали.
Вообще то есть нормы и правила. Цитата:
Добринцофф:
Напротив стоят дома БК строй,почему оттуда нет жалоб на подтопление? Потому что квартиры там стоят на порядок дороже да и фирма дорожит своей репутацией.
Напротив стоят дома БК строй,почему оттуда нет жалоб на подтопление? Потому что квартиры там стоят на порядок дороже да и фирма дорожит своей репутацией.
Вы серьёзно считаете, что за бОльшие деньги, можно и нужно строить качественно, а за меньшие получайте, что хотели? Но определённым нормам это всё равно должно соответствовать и должно обеспечивать необходимые требования, хоть и минимальные, но с полно функциональностью.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 89
Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...
Отправлено: 14.07.21 - 01:14
Им нужно поменять название - "Вакх - Одно из имен бога виноградарства, вина и веселья; Бахус (в древнеримской мифологии). 2. Употребляется как поэтический символ беззаботного и необузданного веселья под влиянием вина."
"Как вы яхту назовете - так она и поплывёт".
"Как вы яхту назовете - так она и поплывёт".
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 14.07.21 - 02:09
Цитата:
Это не я придумал,так всегда было есть и будет.
Качественный товар стоит дороже и это нормально,а как иначе?
Ведь если нет разницы то зачем платить больше?
Я с этим ежедневно по работе сталкиваюсь,да и строители которые мне дом строили сразу два тарифа предложили быстро и не дорого,или подольше, но качественно и подороже,выбрал второй вариант и не жалею.
[Исправлено: Добринцофф, 14.07.2021 - 02:12]
elektron:
Вы серьёзно считаете, что за бОльшие деньги, можно и нужно строить качественно, а за меньшие получайте, что хотели?
Вы серьёзно считаете, что за бОльшие деньги, можно и нужно строить качественно, а за меньшие получайте, что хотели?
Это не я придумал,так всегда было есть и будет.
Качественный товар стоит дороже и это нормально,а как иначе?
Ведь если нет разницы то зачем платить больше?
Я с этим ежедневно по работе сталкиваюсь,да и строители которые мне дом строили сразу два тарифа предложили быстро и не дорого,или подольше, но качественно и подороже,выбрал второй вариант и не жалею.
[Исправлено: Добринцофф, 14.07.2021 - 02:12]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14139
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 14.07.21 - 07:44
Цитата:
Это совсем не тот случай. Качеством можно проиграть в стоимости отделки, стоимости материалов, оборудования, то есть там где некритично. А в этом случае - просто не годное жильё, к тому же опасное, если коротнет. Ну и чтобы хоть какой-то срок жизни у него был, а не сразу протек.
Добринцофф:
Качественный товар стоит дороже и это нормально,а как иначе?
Качественный товар стоит дороже и это нормально,а как иначе?
Это совсем не тот случай. Качеством можно проиграть в стоимости отделки, стоимости материалов, оборудования, то есть там где некритично. А в этом случае - просто не годное жильё, к тому же опасное, если коротнет. Ну и чтобы хоть какой-то срок жизни у него был, а не сразу протек.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3951
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 14.07.21 - 09:33
Отделка салона пластиком или кожей?
И то и другое ВЫПОЛНЯЕТ функцию, но одно дешевле другое дороже.
У крыши есть функциональное назначение, если она его не выполняет - это не крыша.
И то и другое ВЫПОЛНЯЕТ функцию, но одно дешевле другое дороже.
У крыши есть функциональное назначение, если она его не выполняет - это не крыша.
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 14.07.21 - 10:17
Цитата:
С чего ты взял ,что оно негодное?
Я свою первую квартиру то же купил на 5 этаже,потому что она стоила дешевле чем на 3 ,а денег не хватало.
Одной прекрасной весной крыша естественно побежала и ремонтировал я её сам,потому что ПКСК в ЗТБ нету,а собрать деньги с этажей ниже нереально.
Но я прекрасно понимал это перед покупкой квартиры,что если я сейчас экономлю на пятом этаже то возможно потом придётся потратиться.
Так же и здесь,люди купили жильё по 130000тнг\м2,хотя по городу цена 260000,ну так будте готовы к таким вот форс мажорам.
Victor Yang:
А в этом случае - просто не годное жильё, к тому же опасное, если коротнет.
А в этом случае - просто не годное жильё, к тому же опасное, если коротнет.
С чего ты взял ,что оно негодное?
Я свою первую квартиру то же купил на 5 этаже,потому что она стоила дешевле чем на 3 ,а денег не хватало.
Одной прекрасной весной крыша естественно побежала и ремонтировал я её сам,потому что ПКСК в ЗТБ нету,а собрать деньги с этажей ниже нереально.
Но я прекрасно понимал это перед покупкой квартиры,что если я сейчас экономлю на пятом этаже то возможно потом придётся потратиться.
Так же и здесь,люди купили жильё по 130000тнг\м2,хотя по городу цена 260000,ну так будте готовы к таким вот форс мажорам.
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 14.07.21 - 10:33
Цитата:
130тыс или 260тыс\м2
Возьмём квартиру примерно 65м2,экономия составит 8 450 0000тнг
Скиньтесь уже всем домом по 10000-20000 ,наймите бригаду и сделайте крышу,это будет намного быстрее и эффективнее чем бегать по акиматам в поиске правды.
peshexod:
Отделка салона пластиком или кожей?
Отделка салона пластиком или кожей?
130тыс или 260тыс\м2
Возьмём квартиру примерно 65м2,экономия составит 8 450 0000тнг
Скиньтесь уже всем домом по 10000-20000 ,наймите бригаду и сделайте крышу,это будет намного быстрее и эффективнее чем бегать по акиматам в поиске правды.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 64
|Зарегистрированные пользователи: Iney
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать