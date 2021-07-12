Отправлено: - 19:08

Тот самый:

Встречные перед собой гонят волну, которая бьёт по бамперу, номер изгибается и вылетает. А некоторые залетают в воду на скорости.

Цитата:Однако)) Никогда бы не подумал. Спасибо!