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≡ Обязательная вакцинация: проверок с 15 июля не будет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41921
Обязательная вакцинация: проверок с 15 июля не будет
Отправлено: 13.07.21 - 22:03
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Работодателей и сотрудников не будут проверять на статус вакцинации с 15 июля. Информацию подтвердил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Ержан Байтанаев
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
497
Re: Обязательная вакцинация: проверок с 15 июля не будет
Отправлено: 13.07.21 - 22:03
#1
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Хоть бы одно решение начало работать вовремя ... "слуги народа " без работы не останутся
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1883
Re: Обязательная вакцинация: проверок с 15 июля не будет
Отправлено: 14.07.21 - 08:52
#2
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Что то подозрительно: обычно все решения в стране в обязательном порядке согласовываются с Администрации Президента; - а тут правительство принимает одно решение, а АП через время отменяет его.
Очевидно: - это КОНФЛИКТ интересов( мани, мани), или же Минздравом руководят некомпетентные и недалёкие люди, невладеющие и не отслеживающие реальную ситуацию в стране.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12347
Обязательная вакцинация: проверок с 15 июля не будет
Отправлено: 14.07.21 - 10:37
#3
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