Re: Обязательная вакцинация: проверок с 15 июля не будет

Отправлено: - 08:52

Что то подозрительно: обычно все решения в стране в обязательном порядке согласовываются с Администрации Президента; - а тут правительство принимает одно решение, а АП через время отменяет его.

Очевидно: - это КОНФЛИКТ интересов( мани, мани), или же Минздравом руководят некомпетентные и недалёкие люди, невладеющие и не отслеживающие реальную ситуацию в стране.