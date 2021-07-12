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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.07.21 - 11:46
Цитата:
Стране нужны рабочие руки, а не рабочие языки. Нельзя вырастить полиязычного сталевара. Вернее можно, но скорее всего сталь он варить долго не будет
Kairat stayer:
Докопаться что-ли хотите?
Докопаться что-ли хотите?
Стране нужны рабочие руки, а не рабочие языки. Нельзя вырастить полиязычного сталевара. Вернее можно, но скорее всего сталь он варить долго не будет
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.07.21 - 15:26
Цитата:
Представляю
Захожу я в магнит в Челябинске
А мне продавец чето на мордовском лапочет
Я прошу его на русском ответить
А он истерику поднимает что я националист и фашиЗД)))
Плюнул пошел в пятерочку через дорогу
А там на кассе тувинец)
И опять не по русски чето говорит)) а бурят в очереди мне переводит,брат если хочешь обслуживания на русском иди в красное и белое,тут тебя не обслужат потомучто ты нацист если требуешь чтобы с тобой по русски разговаривали
Империя подумал я)))
Kairat stayer:
Да и с каких пор обращение на языке государства стало проявлением национализма?
Да и с каких пор обращение на языке государства стало проявлением национализма?
Представляю
Захожу я в магнит в Челябинске
А мне продавец чето на мордовском лапочет
Я прошу его на русском ответить
А он истерику поднимает что я националист и фашиЗД)))
Плюнул пошел в пятерочку через дорогу
А там на кассе тувинец)
И опять не по русски чето говорит)) а бурят в очереди мне переводит,брат если хочешь обслуживания на русском иди в красное и белое,тут тебя не обслужат потомучто ты нацист если требуешь чтобы с тобой по русски разговаривали
Империя подумал я)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.07.21 - 15:42
Цитата:
Много вы видели сталеваров кто в бильярдных работает?
Или металлургов держащих магазин на вокзале в Актау?))
Коммерсы в первую очередь должны знать языки и соблюдать закон
Иначе какие они коммерсы?
Kairat stayer: Докопаться что-ли хотите? Еще на картах или на ромашке погадайте великие Нострадамусы.Не обращайте внимания Это у них тактика такая Когда сказать больше по существу нечего))Цитата:
maxsaf:
Нельзя вырастить полиязычного сталевара. Вернее можно, но скорее всего сталь он варить долго не будет
Нельзя вырастить полиязычного сталевара. Вернее можно, но скорее всего сталь он варить долго не будет
Много вы видели сталеваров кто в бильярдных работает?
Или металлургов держащих магазин на вокзале в Актау?))
Коммерсы в первую очередь должны знать языки и соблюдать закон
Иначе какие они коммерсы?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.07.21 - 15:44
Жертву оралманов смотрю понизили
Че натворил?
Опять пьяный, всякую чушь писал?
Или с будуна зашёл?
Че натворил?
Опять пьяный, всякую чушь писал?
Или с будуна зашёл?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.07.21 - 18:50
Цитата:
Не надо ля ля. Исторически так сложилось, что весь СССР говорил на русском, поэтому ниче такого вы не Представляете. Россия после развала СССР не пытается новый язык ввести, а как пользовалась русским до развала, так и пользуется до сих пор. Там такой проблемы вообще нет и быть не может.
abaika95:
Представляю Захожу я в магнит в Челябинске
Представляю Захожу я в магнит в Челябинске
Не надо ля ля. Исторически так сложилось, что весь СССР говорил на русском, поэтому ниче такого вы не Представляете. Россия после развала СССР не пытается новый язык ввести, а как пользовалась русским до развала, так и пользуется до сих пор. Там такой проблемы вообще нет и быть не может.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.07.21 - 18:53
Цитата:
А они кто по вашему? Дипломированные работники бильярдных или профессиональные держатели магазинов?
abaika95:
Много вы видели сталеваров кто в бильярдных работает? Или металлургов держащих магазин на вокзале в Актау?))
Много вы видели сталеваров кто в бильярдных работает? Или металлургов держащих магазин на вокзале в Актау?))
А они кто по вашему? Дипломированные работники бильярдных или профессиональные держатели магазинов?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.07.21 - 18:56
Цитата:
Все это в основном лицензированные виды деятельности. Содрать денег за лицензию наверняка не забыли, а проверить элементарно на соответствие нормам - видать это не входило в планы при срубании бабла.
abaika95:
Коммерсы в первую очередь должны знать языки и соблюдать закон Иначе какие они коммерсы?
Коммерсы в первую очередь должны знать языки и соблюдать закон Иначе какие они коммерсы?
Все это в основном лицензированные виды деятельности. Содрать денег за лицензию наверняка не забыли, а проверить элементарно на соответствие нормам - видать это не входило в планы при срубании бабла.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.07.21 - 22:56
Цитата:
Исторически так сложилось что большая часть современного СНГ (когда было под властью монгольской империи или в отдельности улуг улуса/золотая орда) говорило на тюркском языке,поэтому представлять можно все что угодно)
Цитата:
Флаг им в руки и пирожок с полочки)
Пусть пользуются на здоровье)
У нас же будет гос язык тот что исторически сложился до СССР и до РИ
Цитата:
Ниче скоро появится)
Цитата:
Явно не металлурги а коммерсы обыкновенные по нашему предприниматели или по вашему бизнесмены)
Цитата:
Это уже не проблемы потребителя
Потребитель приходит и хочет чтобы его обслуживали на гос языке в России,Германии,Франции или даже представьте у нас
maxsaf:
Не надо ля ля. Исторически так сложилось, что весь СССР говорил на русском, поэтому ниче такого вы не Представляете
Не надо ля ля. Исторически так сложилось, что весь СССР говорил на русском, поэтому ниче такого вы не Представляете
Исторически так сложилось что большая часть современного СНГ (когда было под властью монгольской империи или в отдельности улуг улуса/золотая орда) говорило на тюркском языке,поэтому представлять можно все что угодно)
Цитата:
maxsaf:
Россия после развала СССР не пытается новый язык ввести, а как пользовалась русским до развала, так и пользуется до сих пор
Россия после развала СССР не пытается новый язык ввести, а как пользовалась русским до развала, так и пользуется до сих пор
Флаг им в руки и пирожок с полочки)
Пусть пользуются на здоровье)
У нас же будет гос язык тот что исторически сложился до СССР и до РИ
Цитата:
maxsaf:
Там такой проблемы вообще нет и быть не может.
Там такой проблемы вообще нет и быть не может.
Ниче скоро появится)
Цитата:
maxsaf:
А они кто по вашему? Дипломированные работники бильярдных или профессиональные держатели магазинов?
А они кто по вашему? Дипломированные работники бильярдных или профессиональные держатели магазинов?
Явно не металлурги а коммерсы обыкновенные по нашему предприниматели или по вашему бизнесмены)
Цитата:
maxsaf:
Содрать денег за лицензию наверняка не забыли, а проверить элементарно на соответствие нормам - видать это не входило в планы при срубании бабла.
Содрать денег за лицензию наверняка не забыли, а проверить элементарно на соответствие нормам - видать это не входило в планы при срубании бабла.
Это уже не проблемы потребителя
Потребитель приходит и хочет чтобы его обслуживали на гос языке в России,Германии,Франции или даже представьте у нас
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22184
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.07.21 - 23:08
Цитата:
Ты что имеешь, против - металлурга?...
abaika95:
Явно не металлурги
Явно не металлурги
Ты что имеешь, против - металлурга?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.07.21 - 01:55
Цитата:
С чего вы взяли? Одно время много народу с высшим образованием в коммерцию ушли, причем далеко не с экономическим
abaika95:
Явно не металлурги а коммерсы обыкновенные по нашему предприниматели или по вашему бизнесмены)
Явно не металлурги а коммерсы обыкновенные по нашему предприниматели или по вашему бизнесмены)
С чего вы взяли? Одно время много народу с высшим образованием в коммерцию ушли, причем далеко не с экономическим
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