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Добринцофф:

И вообще это называется не брак,а сколько заплатили, на столько и сделали.

Добринцофф:

Напротив стоят дома БК строй,почему оттуда нет жалоб на подтопление? Потому что квартиры там стоят на порядок дороже да и фирма дорожит своей репутацией.

Цитата:Вообще то есть нормы и правила. Цитата:Вы серьёзно считаете, что за бОльшие деньги, можно и нужно строить качественно, а за меньшие получайте, что хотели?Но определённым нормам это всё равно должно соответствовать и должно обеспечивать необходимые требования, хоть и минимальные, но с полно функциональностью.