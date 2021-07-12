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≡ "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41921
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 17:07
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Около 10 владельцев квартир дома № 6 в микроайоне Юбилейный сегодня, 12 июня, вышли на акцию протеста к зданию акимата Костанайской области. Они недовольны качеством построенной ТОО «Вакхстрой» многоэтажки.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7295
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 14.07.21 - 00:04
#15
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Цитата:
Добринцофф:
И вообще это называется не брак,а сколько заплатили, на столько и сделали.

Вообще то есть нормы и правила. Цитата:
Добринцофф:
Напротив стоят дома БК строй,почему оттуда нет жалоб на подтопление? Потому что квартиры там стоят на порядок дороже да и фирма дорожит своей репутацией.

Вы серьёзно считаете, что за бОльшие деньги, можно и нужно строить качественно, а за меньшие получайте, что хотели? :-x Но определённым нормам это всё равно должно соответствовать и должно обеспечивать необходимые требования, хоть и минимальные, но с полно функциональностью.
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