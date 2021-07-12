Отправлено: - 01:29

elektron:

Ведь булочник не будет впихивать бракованные булочки, сапожник такую же обувь. Это просто никто не купит. Почему тут закрывают глаза на брак?

Цитата:Купят ещё как,потому что дешево,а потом будут кричать ,что обманули.И вообще это называется не брак,а сколько заплатили, на столько и сделали.Напротив стоят дома БК строй,почему оттуда нет жалоб на подтопление?Потому что квартиры там стоят на порядок дороже да и фирма дорожит своей репутацией.